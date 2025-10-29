Адвенчура в духе старых квестов Simon the Sorcerer: Origins вышла на консолях и ПК с волшебным трейлером

Приключенческая игра «Simon the Sorcerer: Origins» официально дебютировала на консолях и ПК. Разработчики представили запускающий трейлер, который демонстрирует красочные миры, магические способности и юмор, ставший визитной карточкой серии. Игрокам предстоит примерить на себя роль молодого героя Саймона, оказавшегося в волшебном мире согласно древнему пророчеству.

Основная задача Саймона — найти магические фолианты, освоить заклинания и противостоять загадочному волшебнику Сордеду. Трейлер показывает сочетание классического юмора и иронии, знакомого фанатам серии, а также интерактивные элементы, характерные для жанра point-and-click: инвентарь, диалоги с выбором реплик и головоломки, требующие комбинирования предметов и заклинаний.

«Simon the Sorcerer: Origins» является приквелом к культовой серии приключенческих игр, первые части которой вышли в 90-х. Несмотря на современные графические возможности, игра сохраняет ключевые механики оригинала, включая исследование окружающего мира, сбор предметов и взаимодействие с необычными персонажами. Разработчики уделили внимание деталям: каждый уголок волшебного мира наполнен скрытыми шутками, пасхалками и уникальными заданиями.

Запуск трейлера сопровождается демонстрацией новых магических эффектов и возможностей Саймона, а также визуальным стилем, который сочетает классическую пиксельную эстетику с современными анимациями. Фанаты оригинальных игр и новички смогут оценить атмосферу приключений, исследовать яркие локации и погрузиться в волшебную историю, полную загадок, юмора и тайн.

«Simon the Sorcerer: Origins» уже доступна на PC, PlayStation и Xbox, предлагая игрокам классический опыт point-and-click с современными улучшениями и полноценным магическим приключением.