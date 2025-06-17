Магия возвращается: приквел Simon the Sorcerer Origins выйдет 28 октября

Спустя более 30 лет после дебюта оригинальной игры, классика приключенческого жанра возвращается — Simon the Sorcerer Origins официально выйдет 28 октября на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, Mac и Linux через Steam. Об этом объявили издатель ININ Games и разработчик Smallthing Studios.

Для коллекционеров доступно ограниченное специальное издание с загружаемым контентом "Pony", которое уже можно предзаказать на ININ Games Store для PS5, Switch и PC.

«Серия Simon the Sorcerer занимает особое место в истории приключенческих игр. Это честь — работать над проектом, который одновременно чтит наследие и предлагает что-то новое для современного поколения», — отметил глава ININ Games Хельмут Шмитц. А директор Smallthing Studios Масси Каламай добавил: «Прошло более 30 лет, и мы с гордостью поднимаем занавес. Спасибо всем, кто верил и ждал!»

Simon the Sorcerer Origins станет приквелом, рассказывающим, с чего началось путешествие харизматичного, саркастичного подростка в мир магии и чудес. Любители оригинала будут рады возвращению Криса Барри и Эрика Борнера — они вновь озвучивают Саймона в английской и немецкой версиях соответственно. Это добавляет проекту ту самую ностальгическую атмосферу, которую так ценят поклонники.

Саундтрек к игре написал Мейсон Фишер, тонко улавливая настроение и дух оригинала. А главным сюрпризом стал специальный камео Рика Астли, придающего сказочному приключению нотку 80-х соула и узнаваемую харизму.

Игра сочетает рисованную графику, умные головоломки, саркастичный юмор и трогательный сюжет — все, за что мы любим приключенческие игры старой школы. Origins не просто возвращает Саймона — он делает его героем новой эпохи.