Simon The Sorcerer Origins будет официально представлена на GDC 2024

Итальянская студия Smallthing Studio объявила на Facebook, что Simon The Sorcerer Origins будет представлена на GDC 2024:

Конференция разработчиков игр (GDC) 2024 приближается, и мы рады сообщить, что команда Smallthing Studios примет участие в этом грандиозном мероприятии! Мы ОФИЦИАЛЬНО представим Simon the Sorcerer Origins - вы готовы к отличным новостям?.

Какие новые возможности Simon The Sorcerer Origins могут быть анонсированы? Самым ожидаемым, безусловно, является дата выхода, но также было бы неплохо увидеть новый геймплей.

Для непосвященных: Simon The Sorcerer Origins - это новая официальная часть графической приключенческой серии, зародившейся в 16-битную эпоху, в которой главную роль играет молодой волшебник Саймон. Это приквел, который призван раскрыть предысторию его появления в волшебном мире.

Официальный синопсис рассказывает о приключении, наполненном "непредсказуемыми событиями", которые "перенесут нас в Волшебный мир: место, контролируемое могущественными (и в основном бесполезными) волшебниками и абсурдными существами". "Древнее пророчество, в котором он фигурирует, оторвет Саймона от его подростковой жизни, состоящей из исключений и насильственных переездов, и поставит перед ним ряд опасных головоломок, алхимических штучек, которые нужно расшифровать, мощных заклинаний и отвратительных тушеных блюд!"

Остается надеяться, что Simon The Sorcerer Origins сохранит дух оригиналов, когда выйдет на PC, Xbox Series X/S , Xbox One, PS4, PS5 и Nintendo Switch.