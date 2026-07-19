The Simpsons Game получила нативную версию для ПК благодаря фанатам

Поклонники The Simpsons Game сделали то, чего так и не произошло официально: один из энтузиастов завершил рекомпиляцию версии игры для Xbox 360, благодаря чему она теперь работает на ПК без использования эмулятора.

Автор проекта под ником YesterMester рассказал, что полностью перевел процессорный код игры в нативный код для ПК. По его словам, проект пока находится на ранней стадии: уже можно пройти игру, однако остаются технические проблемы, включая просадки производительности, ошибки со звуком, мерцание интерфейса и задержку появления некоторых персонажей.

Разработчик попросил игроков протестировать сборку и сообщать о найденных ошибках через GitHub. В дальнейших планах — нативный рендеринг через современные видеокарты, поддержка модификаций, дополнительные исправления и улучшение лаунчера.

The Simpsons Game вышла в 2007 году, а версии для Xbox 360 и PlayStation 3 многие поклонники считают лучшими благодаря открытому Спрингфилду, дополнительным испытаниям и эксклюзивным возможностям. Теперь именно эта версия получила шанс обрести вторую жизнь на ПК благодаря усилиям сообщества.