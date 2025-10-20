Даже спустя 22 года фанаты по-прежнему надеются на ремейк The Simpsons: Hit & Run или сиквел игры

С момента релиза экшена The Simpsons: Hit & Run прошло уже больше 20 лет, но поклонники не оставляют надежд на возвращение игры в обновлённом виде.

Пользователь Hassaan18 напомнил, что еще 9 лет назад запустил петицию с просьбой выпустить ремейк игры или новую часть. За прошедшие годы она набрала свыше 30 тысяч подписей.

Вы, вероятно, скажете, что 30 тысяч за 9 лет - это не так уж много, но я думаю, что это очень хорошие цифры, если учесть, что огромное количество людей, возможно, даже не знают о существовании петиции.

Игроки считают, что сейчас есть хорошие шансы получить ремейк игры или The Simpsons: Hit & Run 2 - в 2027 году выйдет продолжение полнометражного фильма по "Симпсонам" и есть вероятность, что к премьере так же выйдет и игровой проект.

В свою очередь фанаты по-прежнему продолжают поддерживать игру: сегодня для нее вышла демо-версия масштабного фанатного проекта Futurama: Hit & Run.