Моддеры представили Futurama: Hit & Run: масштабный мод по мотивам "Футурамы"

Популярная в своё время игра The Simpsons: Hit & Run, пародия на GTA в мире "Симпсонов", всё ещё жива благодаря фанатам. Разработчики оригинала когда-то планировали целых четыре сиквела, но они так и не увидели свет. Зато энтузиасты продолжают поддерживать игру с помощью модов.

Команда моддеров Slurm Team превратила экшен про Симпсонов в игру по мотивам мультсериала "Футурама" - мод получил название Futurama: Hit & Run. Мод полностью переделывает Спрингфилд, превращая его в Нью-Нью-Йорк из "Футурамы".

В игре появятся пневматические транспортные трубы, мутации в канализации, а все 3D-модели сделаны с нуля. Разработчики говорят, что хотят, чтобы мод ощущался как официальное дополнение к оригинальной игре.

Джо МакГинн, старший геймдизайнер The Simpsons: Hit & Run, уже успел оценить мод:

Как ведущий дизайнер оригинальной игры, могу сказать одно...это выглядит потрясающе! Я хочу в это сыграть.

Демо-версия Futurama: Hit & Run выйдет уже сегодня. Для запуска потребуется оригинальная The Simpsons: Hit & Run и Lucas Simpsons: Hit & Run Mod Launcher.