Поклонники культовой The Simpsons: Hit & Run, возможно, так и не дождутся возвращения игры. Известный инсайдер Том Хендерсон предположил, что недавно отменённый неанонсированный проект студии New Radical Games мог оказаться ремастером знаменитой игры по мотивам «Симпсонов».
Ранее стало известно об отмене проекта возрождённой студии создателей Prototype. Об этом сообщил разработчик Даррен Эвенсон, который после прекращения работы над игрой начал искать новое место работы.
Особый интерес к этой ситуации вызывает тот факт, что ранее создатель «Симпсонов» Мэтт Гроунинг намекал на возможное возвращение The Simpsons: Hit & Run. Теперь же новости об отмене проекта New Radical Games ставят перспективы возрождения культовой игры под вопрос.
Впрочем, на данный момент нет официального подтверждения того, что отменённый проект действительно являлся ремастером The Simpsons: Hit & Run.
Ну и хорошо, игра была тем ещё калом. Ладно в детстве на это можно было время тратить так как выбора не было и интернета, а щас это и подавно никому не надо было бы
Видел какой то неофициальный ремастер на основе старой игры. Пока не пробовал запускать.
Великая игра , сижу щас мод пилю для неё)
Да пофигу. На ПК уже есть целый ремастер, с нормальным разрешением, 120 ФПС и повышенными графическими настройками. А вот от ремейка бы не отказался
Конечно, хорошо бы нормальный ремастер "из коробки", но уж выпустили б хоть старую версию сейчас в продажу - и то бы купил не только я, но и многие. А уж мод-ремастер "накатить" можно и самому. Игра-то классная, да и не устарела из-за стилизации