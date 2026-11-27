Поклонники культовой The Simpsons: Hit & Run, возможно, так и не дождутся возвращения игры. Известный инсайдер Том Хендерсон предположил, что недавно отменённый неанонсированный проект студии New Radical Games мог оказаться ремастером знаменитой игры по мотивам «Симпсонов».

Ранее стало известно об отмене проекта возрождённой студии создателей Prototype. Об этом сообщил разработчик Даррен Эвенсон, который после прекращения работы над игрой начал искать новое место работы.

Особый интерес к этой ситуации вызывает тот факт, что ранее создатель «Симпсонов» Мэтт Гроунинг намекал на возможное возвращение The Simpsons: Hit & Run. Теперь же новости об отмене проекта New Radical Games ставят перспективы возрождения культовой игры под вопрос.

Впрочем, на данный момент нет официального подтверждения того, что отменённый проект действительно являлся ремастером The Simpsons: Hit & Run.