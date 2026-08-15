Создатель "Симпсонов" намекнул на возвращение Hit & Run - но фанатам пока рано праздновать

The Simpsons: Hit & Run может вернуться спустя более 20 лет после выхода, однако официального анонса новой игры пока нет. На презентации D23 создателя «Симпсонов» Мэтта Гроунинга спросили о возможном возвращении культовой игры или выпуске продолжения, и тот дал понять, что над чем-то в этом направлении может идти работа.

Правда, шоураннер «Симпсонов» Мэтт Селман, находившийся рядом, сразу призвал не воспринимать слова Гроунинга как подтверждение готовящегося релиза. По его словам, никаких официальных деталей пока нет.

Hit & Run вышла в 2003 году и со временем стала одной из самых любимых игр по «Симпсонам». Проект сочетал знакомых персонажей и юмор мультсериала с механиками, вдохновлёнными Grand Theft Auto, позволяя свободно исследовать Спрингфилд и выполнять различные задания.

Интерес к возвращению игры сохраняется до сих пор. Ранее Селман говорил, что не стоит исключать подобную возможность, хотя выпуск ремастера осложняется лицензированием и другими корпоративными вопросами.

Пока поклонникам остаётся лишь ждать официального объявления. Но после слов Грейнинга надежда на возвращение Hit & Run получила новый повод для жизни — пусть и без каких-либо гарантий.