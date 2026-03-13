Сценарист The Simpsons: Hit & Run допустил возможность возвращения культовой игры

Сценарист The Simpsons: Hit & Run и один из шоураннеров сериала «Симпсоны» Мэтт Селман прокомментировал возможность возвращения культовой игры 2003 года. По его словам, исключать такой вариант не стоит, поскольку интерес фанатов к проекту остаётся высоким даже спустя более двадцати лет.

В интервью Селман признался, что во время работы над игрой не ожидал, что она со временем станет настоящей культовой классикой. Тогда команда ориентировалась на идеи, которые были популярны в индустрии в начале 2000-х, в частности на GTA III, поэтому в игре сделали свободное передвижение по городу и возможность садиться в разные автомобили.

По словам автора, сегодня The Simpsons: Hit & Run регулярно вспоминают в обсуждениях игр, заслуживающих ремейка или ремастера. Селман отметил, что разработка обновлённой версии могла бы вызвать большой интерес у игроков, но подобный проект осложняется лицензионными и корпоративными вопросами.

Тем не менее он подчеркнул, что полностью исключать возвращение игры не стоит: если спрос со стороны аудитории остаётся высоким, то возможность нового проекта теоретически сохраняется.

Оригинальная The Simpsons: Hit & Run вышла в 2003 году на PlayStation 2, Xbox и ПК. Игра позволяла исследовать Спрингфилд, управлять разными персонажами сериала и выполнять миссии в стиле открытого мира, благодаря чему она быстро завоевала популярность среди поклонников франшизы.