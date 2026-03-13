Сценарист The Simpsons: Hit & Run допустил возможность возвращения культовой игры

Сценарист The Simpsons: Hit & Run и один из шоураннеров сериала «Симпсоны» Мэтт Селман прокомментировал возможность возвращения культовой игры 2003 года. По его словам, исключать такой вариант не стоит, поскольку интерес фанатов к проекту остаётся высоким даже спустя более двадцати лет.
В интервью Селман признался, что во время работы над игрой не ожидал, что она со временем станет настоящей культовой классикой. Тогда команда ориентировалась на идеи, которые были популярны в индустрии в начале 2000-х, в частности на GTA III, поэтому в игре сделали свободное передвижение по городу и возможность садиться в разные автомобили.
По словам автора, сегодня The Simpsons: Hit & Run регулярно вспоминают в обсуждениях игр, заслуживающих ремейка или ремастера. Селман отметил, что разработка обновлённой версии могла бы вызвать большой интерес у игроков, но подобный проект осложняется лицензионными и корпоративными вопросами.
Тем не менее он подчеркнул, что полностью исключать возвращение игры не стоит: если спрос со стороны аудитории остаётся высоким, то возможность нового проекта теоретически сохраняется.
Оригинальная The Simpsons: Hit & Run вышла в 2003 году на PlayStation 2, Xbox и ПК. Игра позволяла исследовать Спрингфилд, управлять разными персонажами сериала и выполнять миссии в стиле открытого мира, благодаря чему она быстро завоевала популярность среди поклонников франшизы.
А может и будет. А может и не будет (с) новость
Есть только одно но, права на игру не известно кому принадлежат, да и кто захочет их покупать, тут нужен ремейк, или хотите что та на уровне трилогии гта слеплеными на тяп лям кучкой индусов которые ленивые до ужаса так ещё нейронкой во всю пользуются, своих мозгов нет.
В свете воскрешения студии, все возможно.
Ведь были видосы как кто-то переносил игру на более новой движок? И в публичный доступ не распростронял в крайнем могут с ним договориться. https://www.playground.ru/simpsons_hit_and_run/news/fanatskij_remejk_the_simpsons_hit_run_gotov_no_avtor_opasaetsya_ego_publikovat_iz_za_avtorskih_prav-1640138
отличные новости) тупо позитивный вариант гта с любимыми персонажами // Роман Сергеевич