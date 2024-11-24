У The Simpsons: Hit & Run могло быть 3 игры без платы за лицензию, но "какой-то сумасшедший из издательства сказал нет"

Не так много игр, вышедших 20+ лет назад остаются столь любимыми и часто упоминаемыми в игровых комьюнити, как The Simpsons: Hit & Run. Но несмотря на популярность игры, сиквел так и не был выпущен, и один из разработчиков сообщил, что это произошло из-за отказа неизвестного сотрудника в издании игры.

В начале ноября на YouTube документалист по спидранам (прохождению игр на скорость) Summoning Salt опубликовал видео, в котором рассказывалась история мировых рекордов по спидранам The Simpsons: Hit & Run. Несколько дней спустя в комментариях к видео появился Джо МакГинн, ведущий дизайнер игры, который выразил восхищение работой автора и поделился некоторыми инсайдерскими подробностями о разработке игры. Например тем, почему мы не увидели сиквела.

Как оказалось, разработчик Radical Entertainment был не только заинтересован в создании сиквела, но и получил возможность бесплатно использовать лицензию на Симпсонов для ещё трёх игр. "Gracie Films предложили нашему издателю сделку по созданию трех сиквелов, с правами на Симпсонов и актерами озвучки (другими словами, нам не нужно было платить за лицензию на Симпсонов!)".

При таком предложении прав на одну из крупнейших медиафраншиз мира бесплатно, можно было бы подумать, что сиквел Hit & Run был бы очевидным. Но один неизвестный человек из паблишинга, Vivendi Games, странным образом заблокировал эту инициативу. "Какой-то сумасшедший в издательстве — мы так и не узнали, кто — сказал нет", — заключает МакГинн.

Возможно, отсутствие сиквелов сыграло свою роль в том, что Hit & Run стала культовой игрой и сиквелы бы всё испортили. А как вы считаете?