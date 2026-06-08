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The Simpsons: Hit & Run 16.09.2003
Экшен, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир, Юмор
8.2 255 оценок

Журналист VGC намекнул на возможный ремейк The Simpsons: Hit and Run

AceTheKing AceTheKing

Журналист издания VGC Джордан Миддлер намекает, что давно ожидаемый фанатами ремейк культовой игры The Simpsons: Hit and Run может находиться в разработке.

Миддлер не привёл конкретных доказательств или названий студий, однако его намёк уже вызвал бурное обсуждение среди поклонников серии. Пользователи предполагает, что над ремейком может работать студия New Radical Games.

Оригинальная The Simpsons: Hit and Run вышла в 2003 году и считается одной из лучших игр по мотивам мультсериала. Ни компания Disney, которая владеет правами на франшизу "Симпсоны", ни какие-либо студии-разработчики пока официально не комментировали эту информацию, поэтому к слухам следует относиться с осторожностью.

Слухи
15
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
agula98

Пусть релизят его 16 ноября, эта битва будет легендарной

6
Lvinomord

Прикольная игра - было бы кстати.

2
spaMER_ID

Вай нот, плюс актерский состав вроде почти весь жив ещё

2
OddDagon

Один энтузиаст вручную вроде создавал свой ремастер или ремейк

1
Death to Spies

Только не на урине 5!))

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