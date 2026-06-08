Журналист VGC намекнул на возможный ремейк The Simpsons: Hit and Run

Журналист издания VGC Джордан Миддлер намекает, что давно ожидаемый фанатами ремейк культовой игры The Simpsons: Hit and Run может находиться в разработке.

Миддлер не привёл конкретных доказательств или названий студий, однако его намёк уже вызвал бурное обсуждение среди поклонников серии. Пользователи предполагает, что над ремейком может работать студия New Radical Games.

Оригинальная The Simpsons: Hit and Run вышла в 2003 году и считается одной из лучших игр по мотивам мультсериала. Ни компания Disney, которая владеет правами на франшизу "Симпсоны", ни какие-либо студии-разработчики пока официально не комментировали эту информацию, поэтому к слухам следует относиться с осторожностью.