Maxis намекает на что-то связанное с The Sims 1 и 2. Долгожданные ремастеры?

EA и Maxis готовят что-то ностальгическое к 25-летию серии The Sims, разместив изображение, которое отсылает к The Sims 1 и 2. Фанаты надеются, что это связано с переизданием классических игр.

На официальном сайте The Sims появилось изображение персонажа из The Sims 1 на фоне колеса взаимодействий из The Sims 2, как заметило сообщество Sims Community. Это совпало с подготовкой Maxis и EA к "Неделе ностальгии", которая, согласно опубликованной дорожной карте, пройдёт с 27 по 31 января.