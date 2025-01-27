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The Sims 31.01.2000
Стратегия, Симулятор, Песочница
8.2 211 оценок

Maxis намекает на что-то связанное с The Sims 1 и 2. Долгожданные ремастеры?

GeekBerserk
Новости

EA и Maxis готовят что-то ностальгическое к 25-летию серии The Sims, разместив изображение, которое отсылает к The Sims 1 и 2. Фанаты надеются, что это связано с переизданием классических игр.

На официальном сайте The Sims появилось изображение персонажа из The Sims 1 на фоне колеса взаимодействий из The Sims 2, как заметило сообщество Sims Community. Это совпало с подготовкой Maxis и EA к "Неделе ностальгии", которая, согласно опубликованной дорожной карте, пройдёт с 27 по 31 января.

-3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
JKarter

Переиздание? Ага, щас.... Скорее уж очередной комплект или ДЛС с тематическими шмотками для 4-ки.

5
MadPyramus

Да ну нафиг этот Симс, лучше б ремейк Spore выкатили.

3
lowkek

Было бы круто, но, скорее всего, обойдутся шмотками, так как им нужно продавать длс к 4, а не терять игроков, которые в старые части убегут.

1
Elanu

Каждая часть Симс по факту ремейк предыдущей.

1
V_Dreamvoice

надеюсь будет раздача

0
ilyush

Нет, просто посидим , понастальгируем. Написано же

0
пекабир

или просто бутафорию завезут в четверку бесплатную. там проще и дешевле для жлобов из ЕА

0
mxorganic

А сколько например стоит сборник Симс 3? Не менее 40 тысяч рублей и скидок я не видел. Можно конечно себе позволить, но это же безумие, тем более, что в мультиплеер всё равно не сыграешь. Так что дай Бог здоровья нашим релизерам, репакерам и крэкерам!)))

-1
V_Dreamvoice

цена там бешенная, что расстраивает. симс 3 был реально последний адекватный симс.

1