Maxis намекает на что-то связанное с The Sims 1 и 2. Долгожданные ремастеры?

EA и Maxis готовят что-то ностальгическое к 25-летию серии The Sims, разместив изображение, которое отсылает к The Sims 1 и 2. Фанаты надеются, что это связано с переизданием классических игр.
На официальном сайте The Sims появилось изображение персонажа из The Sims 1 на фоне колеса взаимодействий из The Sims 2, как заметило сообщество Sims Community. Это совпало с подготовкой Maxis и EA к "Неделе ностальгии", которая, согласно опубликованной дорожной карте, пройдёт с 27 по 31 января.
Переиздание? Ага, щас.... Скорее уж очередной комплект или ДЛС с тематическими шмотками для 4-ки.
Да ну нафиг этот Симс, лучше б ремейк Spore выкатили.
Было бы круто, но, скорее всего, обойдутся шмотками, так как им нужно продавать длс к 4, а не терять игроков, которые в старые части убегут.
Каждая часть Симс по факту ремейк предыдущей.
надеюсь будет раздача
Нет, просто посидим , понастальгируем. Написано же
или просто бутафорию завезут в четверку бесплатную. там проще и дешевле для жлобов из ЕА
А сколько например стоит сборник Симс 3? Не менее 40 тысяч рублей и скидок я не видел. Можно конечно себе позволить, но это же безумие, тем более, что в мультиплеер всё равно не сыграешь. Так что дай Бог здоровья нашим релизерам, репакерам и крэкерам!)))
цена там бешенная, что расстраивает. симс 3 был реально последний адекватный симс.