Переиздания The Sims 1 и 2 со всеми дополнениями стали доступны на ПК

В рамках празднования 25-й годовщины серии The Sims разработчик Maxis объявил, что The Sims и The Sims 2 снова доступны для покупки на ПК. Это произошло после нескольких тонких намеков студии и серьезных спекуляций фанатов. Обе игры будут доступны для покупки по отдельности, при этом The Sims: Legacy Collection будет продаваться за 20 долларов, а The Sims 2: Legacy Collection — за 30 долларов. Те, кто хочет приобрести обе игры, могут приобрести комплект The Sims 25th Birthday Bundle, который объединяет их по слегка сниженной цене в 40 долларов.
Каждая коллекция Legacy также поставляется с пакетом DLC для The Sims 4, причем The Sims предлагает комплект Throwback Fit Kit, а The Sims 2 предлагает комплект Grunge Revival Kit.
Обе игры, а также Birthday Bundle, доступны для покупки на ПК в Steam, приложение EA и магазин Epic Games. Участники EA Play Pro получат немедленный доступ к играм в рамках своей подписки.
по пути рокстар) когда они первую рдр за 40$ продавали. но еа пошли дальше продают игру 25 летней давности) за 20$
🤣
То есть никаких графический улучшений?! Пусть сами в это играют тогда
А еще денуво стоит для игры 2000 и 2004 года.)))
Та это я видел. Смех да и только
Мдэ
Хочется отдельно отметить трейлер - столько отсылок и точное попадание в атмосферу тех частей получилось, что можно сказать это один из лучших трейлеров этой серии.
"The Sims 1&2 Windows 10/11 Fix.rar" за 50 баксов! XD
как долго я ждал этого
А еще там Денуво - пираты мимо. Хе-хе
В смысле... все симсы на торрентах лежат, это же не ремейк, а просто вернули в продажу первые две части.
Там реально денуво. Я хз, зачем денуво старой игре, если можно всё равно скачать с торрента. Странные какие-то...
Ну они добавили нативную поддержку новых устройств, а так да, просто курам насмех
им же надо отрабатывать потери за вг. боже денуво в том что даже не улучшилось по графике. иа...