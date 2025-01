Переиздания The Sims 1 и 2 со всеми дополнениями стали доступны на ПК

В рамках празднования 25-й годовщины серии The Sims разработчик Maxis объявил, что The Sims и The Sims 2 снова доступны для покупки на ПК. Это произошло после нескольких тонких намеков студии и серьезных спекуляций фанатов. Обе игры будут доступны для покупки по отдельности, при этом The Sims: Legacy Collection будет продаваться за 20 долларов, а The Sims 2: Legacy Collection — за 30 долларов. Те, кто хочет приобрести обе игры, могут приобрести комплект The Sims 25th Birthday Bundle, который объединяет их по слегка сниженной цене в 40 долларов.

Каждая коллекция Legacy также поставляется с пакетом DLC для The Sims 4, причем The Sims предлагает комплект Throwback Fit Kit, а The Sims 2 предлагает комплект Grunge Revival Kit.

Обе игры, а также Birthday Bundle, доступны для покупки на ПК в Steam, приложение EA и магазин Epic Games. Участники EA Play Pro получат немедленный доступ к играм в рамках своей подписки.