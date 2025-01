Переиздания The Sims 1 и 2 выходят уже сегодня - PEGI раскрыла дату релиза

Поклонники классических частей The Sims могут начинать праздновать: обновлённые версии The Sims (2000) и The Sims 2 (2004) с полным набором дополнений выходят уже сегодня! Информация о скором релизе утекла благодаря европейскому рейтинговому агентству PEGI, и теперь игрокам остаётся лишь дождаться официального анонса от EA.

Коллекция под названием Anniversary Collection включает в себя все выпущенные аддоны для обеих игр, среди которых «Домашний участник», «Суперзвезда» и «Магия» для первой части, а также «Питомцы», «Сезоны» и «Путешествия» для второй. Эти версии будут адаптированы для работы на современных ПК, но ремастерами в полном смысле слова они не являются — графика и механики останутся практически без изменений.

Официального анонса со стороны EA пока не было, но, учитывая утечку от PEGI, ждать его осталось недолго. Если вы давно мечтали вернуться в старый добрый The Sims, то теперь для этого будет идеальный повод!