Переиздания The Sims 1 и 2 выходят уже сегодня - PEGI раскрыла дату релиза

Поклонники классических частей The Sims могут начинать праздновать: обновлённые версии The Sims (2000) и The Sims 2 (2004) с полным набором дополнений выходят уже сегодня! Информация о скором релизе утекла благодаря европейскому рейтинговому агентству PEGI, и теперь игрокам остаётся лишь дождаться официального анонса от EA.
Коллекция под названием Anniversary Collection включает в себя все выпущенные аддоны для обеих игр, среди которых «Домашний участник», «Суперзвезда» и «Магия» для первой части, а также «Питомцы», «Сезоны» и «Путешествия» для второй. Эти версии будут адаптированы для работы на современных ПК, но ремастерами в полном смысле слова они не являются — графика и механики останутся практически без изменений.
Официального анонса со стороны EA пока не было, но, учитывая утечку от PEGI, ждать его осталось недолго. Если вы давно мечтали вернуться в старый добрый The Sims, то теперь для этого будет идеальный повод!
Круто, а тройку на 64 бита сделают?
Тройку пускай переиздадут
Ага, и нахрена они всем сдались?
Не знаю, но в 2йку я играю и по сей день с удовольствием. Считаю лучшей из всей серии, видимо просто что с детства рубил. Да 3йка и 4ка больше дадут возможностей, но тут дело в ностальгии. Кстати детали анимации и взаимодействия в Симс 2 лучше проработаны чем в других
Полностью с вами согласен!
Ты не все, не отвечай за всех,я лично хочу первую и 2 часть! больше чем 3 и 4!
Ну ,не знаю как некоторые,но лично мне нужно,Я всегда хотел нормально поиграть в эти игры, но увы мой компьютер очень мощный и не один фикс не помогает в полной мере.
ураааааааааа! вот это шикардос! Ждем! надеюсь что можно будет приобрести у перекупов!
Интересно,жаль что тройки нету,она как раз бы пришлась.
Тогда на*уя??? Перевыпустите третью часть, которая лагает и фризит даже на топовейших ПК. Это просто сюр, когда игра 2009 года тормозит на компе, который BG3 и Киберпанк на ультрах тянет.
Любопытно