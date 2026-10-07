Руководство Electronic Arts считало симулятор The Sims бесперспективным и планировало отменить релиз

На заре разработки культового симулятора жизни The Sims проект находился на грани закрытия из-за тотального недоверия со стороны высшего руководства издательства Electronic Arts. Бывший главный креативный директор компании Бинг Гордон в рамках интервью на шоу MTS вспомнил, как топ-менеджеры корпорации всерьез настаивали на полной отмене игры, считая концепцию виртуального быта финансово несостоятельной. Руководство пришло к внутреннему консенсусу о том, что творение геймдизайнера Уилла Райта не имеет рыночной ценности и проект даже не стоит выпускать в продажу.

По словам Гордона, в 1990-х годах индустрия находилась во власти стереотипов, а подавляющее большинство проектов создавалось авторами с мировоззрением подростков. В студиях господствовало убеждение, что коммерческий успех гарантирует исключительно жесткая конкуренция и открытая агрессия на экране. Любые идеи о мирном созидании и совместной победе встречали яростное сопротивление коллектива.

На протяжении десятилетий приходилось убеждать дизайнеров в том, что кооперация и стратегия всеобщей выгоды работают в геймдизайне. Снова и снова звучали утверждения, будто мальчики не играют в куклы, а выбирают фигурки бойцов, и мальчики не способны кооперироваться.

- Бинг Гордон, бывший главный креативный директор Electronic Arts

Судьбу проекта решило домашнее тестирование, в котором приняла участие дочь Гордона, ныне писательница и президент студии Night Horse Productions Хлоя Гордон. В возрасте 11 лет она вместе с сестрой и подругами оказалась в составе одной из первых фокус-групп симулятора. Неожиданно для авторов ранняя версия вызвала у детей колоссальный эмоциональный отклик. Девочки искренне сопереживали виртуальным подопечным и не могли сдержать слез из-за бытовых драм и конфликтов соседей.

Увидев неподдельную реакцию 2 девочек подросткового возраста, Бинг Гордон решил лично вмешаться в производственный процесс и заблокировать закрытие проекта. Используя полномочия главного креативного директора, он преодолел корпоративное сопротивление и добился отправки симулятора на полки магазинов. При этом издатель практически списал новинку со счетов, выделив на рекламную кампанию стартовый бюджет в размере 0 долларов.

Несмотря на скепсис маркетологов, ставка на свободу самовыражения и возможность моделировать собственную жизнь сработала безотказно. Игроки получили доступ к уникальному на тот момент инструментарию обустройства дома и управления судьбами персонажей, что привлекло совершенно новую аудиторию, которую традиционный рынок видеоигр игнорировал годами.