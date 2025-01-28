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The Sims 31.01.2000
Стратегия, Симулятор, Песочница
8.2 213 оценок

СМИ: Electronic Arts действительно собирается перевыпустить оригинальную The Sims и The Sims 2 со всеми DLC

Gutsz
Новости

Журналисты Kotaku подтвердили догадки о перевыпуске культовых частей симулятора жизни: The Sims (2000) и The Sims 2 (2004) на ПК. Если ранее намёки на это появлялись лишь в загадочных тизерах и косвенных отсылках от Electronic Arts, то теперь стало известно, что обе культовые игры действительно выйдут в цифровом формате уже в ближайшие недели.

Как сообщается, The Sims 1 и The Sims 2 будут переизданы официально — это первый полноценный цифровой релиз обеих частей. Игры выйдут сразу со всеми дополнениями, но пока неизвестно, будут ли вноситься изменения в графику и игровой процесс. По данным источников издания Kotaku, релиз состоится до конца этого месяца, но пока только на ПК. Информации о возможном выходе на консолях пока нет.

Ранее разработчики Maxis и EA запустили юбилейную кампанию Sims 25th Anniversary Roadmap, в которой намекнули на возвращение старых игр серии. В недавнем трейлере показали персонажа из The Sims 1 и интерактивное колесо действий из The Sims 2. Кроме того, в недавнем выпуске Behind the Sims фанаты заметили отсылки к звуковым эффектам ранних частей, а на официальном сайте появилась новая линейка мерча, связанная с классическими играми серии.

Maxis намекает на что-то связанное с The Sims 1 и 2. Долгожданные ремастеры?

Теперь же журналисты утверждают, что это не просто фанатские догадки — EA действительно готовит цифровой перезапуск двух легендарных частей The Sims.

Оригинальная The Sims и ее сиквел долгое время были недоступны для покупки в цифровых магазинах. The Sims 1 вообще никогда не выходила в цифровом виде, а The Sims 2 была удалена из Origin еще в 2014 году после короткого периода раздачи Ultimate Collection. Фанатам приходилось использовать старые диски или неофициальные способы, чтобы запустить игры на современных системах. Не исключено, что издатель просто хочет дать возможность игрокам официально запускать старые части из цифровых магазинов, поэтому значительных улучшений для игр могут не делать.

2
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
-zotik-

Зачем, а главное зачем? Функционал в старых даже в сумме меньше чем у 3 или 4

8
bysaturn

Почему нет то? 2 многими считается лучшей. Кому надо, тот купит.

1
JKarter

Вангую, что хотят найти деньги, чтобы было на чём жить, если МЕ 5 станет ещё большим гуано, чем Веилгвард.

2
Шрек и осел vs CD Project

В двушку можно зарубиться, но лучше бы сразу 3 часть

5
Александр Дантес

Да. 3я мне понравилась, вот её, да на современном компе хотелось бы посмотреть.

3
JKarter

Да ну нах уй, не верю. И где 3 часть тогда, блять?!

2
Kartman9

3 часть самая имбовая

3
JKarter Kartman9

Однозначно.

0
Madiark

Если не исправят главный косяк второй части заключающийся в том что соседи не стареют также как семья игрока накой такой ремастер

1
Ba11istiquePro

ПО}{УЙ

0
NargrubWal

Зачем делать новую игру, если можно перевыпустить старую и ее покупают. Эпоха ремейком и ремастеров.

0
Xndr DeKoz

Глупее этого только выпустить ремейк какой-нибудь фифы 98

0
Александр Гоголев

Не, не надо. Все ждут Инзои.

-2
вупсич пупсич

Я трогал писю в детстве на симс где есть голые сиси и писи женские.

-8
vertehwost
3
Галлиус Ракс

Жиза, только у меня подобное было уже с твой матушкой в

0
Madiark

Ты видимо сознанием так и застрял в детстве когда трогал писю на голых симсов

0
Шрек и осел vs CD Project

Все кто дизлайкают этого невинного солнечного ребёнка - у того нет сердца!

0
вупсич пупсич Шрек и осел vs CD Project

Меня ненавидят на этом сайте.

0