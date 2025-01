СМИ: Electronic Arts действительно собирается перевыпустить оригинальную The Sims и The Sims 2 со всеми DLC

Журналисты Kotaku подтвердили догадки о перевыпуске культовых частей симулятора жизни: The Sims (2000) и The Sims 2 (2004) на ПК. Если ранее намёки на это появлялись лишь в загадочных тизерах и косвенных отсылках от Electronic Arts, то теперь стало известно, что обе культовые игры действительно выйдут в цифровом формате уже в ближайшие недели.

Как сообщается, The Sims 1 и The Sims 2 будут переизданы официально — это первый полноценный цифровой релиз обеих частей. Игры выйдут сразу со всеми дополнениями, но пока неизвестно, будут ли вноситься изменения в графику и игровой процесс. По данным источников издания Kotaku, релиз состоится до конца этого месяца, но пока только на ПК. Информации о возможном выходе на консолях пока нет.

Ранее разработчики Maxis и EA запустили юбилейную кампанию Sims 25th Anniversary Roadmap, в которой намекнули на возвращение старых игр серии. В недавнем трейлере показали персонажа из The Sims 1 и интерактивное колесо действий из The Sims 2. Кроме того, в недавнем выпуске Behind the Sims фанаты заметили отсылки к звуковым эффектам ранних частей, а на официальном сайте появилась новая линейка мерча, связанная с классическими играми серии.

Теперь же журналисты утверждают, что это не просто фанатские догадки — EA действительно готовит цифровой перезапуск двух легендарных частей The Sims.

Оригинальная The Sims и ее сиквел долгое время были недоступны для покупки в цифровых магазинах. The Sims 1 вообще никогда не выходила в цифровом виде, а The Sims 2 была удалена из Origin еще в 2014 году после короткого периода раздачи Ultimate Collection. Фанатам приходилось использовать старые диски или неофициальные способы, чтобы запустить игры на современных системах. Не исключено, что издатель просто хочет дать возможность игрокам официально запускать старые части из цифровых магазинов, поэтому значительных улучшений для игр могут не делать.