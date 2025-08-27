The Sims на новом уровне: энтузиаст перенёс культовый симулятор в Unreal Engine 5

Фанаты The Sims давно мечтают увидеть любимый симулятор жизни на современном движке. Пока Electronic Arts не спешит обновлять серию, энтузиаст и ютубер Adam does GameDev решил показать, как могла бы выглядеть игра будущего. Он воссоздал стартовый участок из оригинальной The Sims на базе Unreal Engine 5, потратив на это более 40 часов.

В опубликованном ролике разработчик проводит мини-экскурсию по дому. Визуальная часть впечатляет: современная графика, высокая детализация объектов и улучшенное освещение при этом не разрушили фирменную атмосферу классической игры. Однако проект остаётся лишь концептом — большинство игровых механик пока отсутствует, а действия в видео выполнялись вручную.

Adam does GameDev признаётся, что хотел бы довести проект до полноценной играбельной версии, но выпускать его публично не собирается. Причина проста — риск юридических претензий со стороны Electronic Arts, владеющей правами на франшизу. Поэтому ремейк останется личным хобби разработчика, но уже сегодня даёт представление, как The Sims могла бы выглядеть на новейших технологиях.