Культовую Fallout: New Vegas собираются воссоздать в The Sims 2 со всеми её персонажами и локациями

Моддинг-сообщество снова удивляет необычными проектами: один из преданных поклонников знаменитой ролевой игры Fallout: New Vegas решил создать крайне необычный ремастер игры в... The Sims 2. Автор проекта, известный под ником FalloutPropMaster, устал ждать официального переиздания культовой RPG и решил воссоздать Нью-Вегас с его уникальными локациями в симуляторе жизни от студии Maxis.

Как объясняет моддер, идея возникла после того, как он увидел в The Sims 2 удачные воссоздания некоторых казино из New Vegas. Это вдохновило его на создание полного переосмысления игры в жанре симулятора жизни. В планах не только строительство знаковых мест, таких как Гудспрингс и Стрип, но и интеграция интерфейса New Vegas с характерными полосками потребностей и поведением персонажей, что делает мод скорее "колониальной симуляцией" постапокалиптического мира, чем полноценной RPG.

Интересно, что FalloutPropMaster уже имел опыт моддинга Fallout 3 и New Vegas, но никогда не работал с The Sims 2. В разработке он использует такие инструменты, как FOMM, Blender и Nifscope, чтобы перенести объекты из оригинальной игры в новую среду.

Несмотря на возраст The Sims 2, сейчас для создания подобных модов самое удачное время: недавно вышло переиздание игры с поддержкой современных операционных систем, что значительно упростило доступ к ней для новых игроков. Учитывая нестандартный подход к ремастеру, остается только ждать, насколько удачно Fallout: New Vegas сможет раскрыться в формате симулятора жизни.