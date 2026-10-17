Сообщество The Sims 2 на Reddit полностью запретило моды, созданные с помощью ИИ

Модераторы сообщества The Sims 2 на Reddit ввели полный запрет на модификации, созданные с помощью так называемого вайб-кодинга — разработки программного кода преимущественно с помощью искусственного интеллекта. Причиной стали опасения по поводу низкого качества таких работ и возможных проблем с их использованием.

Согласно новым правилам, все ИИ-моды для The Sims 2 запрещены. Регулярная публикация подобного контента может привести к блокировке пользователя. Авторам обычных модификаций, которые вносят масштабные изменения в игру, теперь необходимо получить специальную отметку Modder, подтвердив, что они создают свои работы самостоятельно, без вайб-кодинга.

Модераторы также предупредили, что скриншоты, сильно обработанные нейросетями, могут удаляться. При этом запрет касается не только внешнего вида модификаций: сторонники более строгих ограничений указывают на потенциальные технические проблемы ИИ-кода. Среди возможных последствий — ошибки, утечки памяти, падение производительности и вылеты игры. Кроме того, непроверенный код может содержать уязвимости.

Проблема затрагивает и другие игровые сообщества. Например, поклонники The Elder Scrolls V: Skyrim также обсуждают большое количество ИИ-модификаций и голосовых пакетов, появляющихся на популярных площадках. На этом фоне пользователи призывают строже контролировать подобный контент.