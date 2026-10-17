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The Sims 2 16.09.2004
Стратегия, Строительство, Песочница
8.8 1 527 оценок

Сообщество The Sims 2 на Reddit полностью запретило моды, созданные с помощью ИИ

IKarasik IKarasik

Модераторы сообщества The Sims 2 на Reddit ввели полный запрет на модификации, созданные с помощью так называемого вайб-кодинга — разработки программного кода преимущественно с помощью искусственного интеллекта. Причиной стали опасения по поводу низкого качества таких работ и возможных проблем с их использованием.

Согласно новым правилам, все ИИ-моды для The Sims 2 запрещены. Регулярная публикация подобного контента может привести к блокировке пользователя. Авторам обычных модификаций, которые вносят масштабные изменения в игру, теперь необходимо получить специальную отметку Modder, подтвердив, что они создают свои работы самостоятельно, без вайб-кодинга.

Модераторы также предупредили, что скриншоты, сильно обработанные нейросетями, могут удаляться. При этом запрет касается не только внешнего вида модификаций: сторонники более строгих ограничений указывают на потенциальные технические проблемы ИИ-кода. Среди возможных последствий — ошибки, утечки памяти, падение производительности и вылеты игры. Кроме того, непроверенный код может содержать уязвимости.

Проблема затрагивает и другие игровые сообщества. Например, поклонники The Elder Scrolls V: Skyrim также обсуждают большое количество ИИ-модификаций и голосовых пакетов, появляющихся на популярных площадках. На этом фоне пользователи призывают строже контролировать подобный контент.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Maxthon80

Reddit уже давно как стал помойкой как и NexusMod.

6
AtomicHeartGames

ахахаха щяс обиженки начнут писать

2
Pussy Punisher
1
-zotik-

любое здравомыслящее сообщество так решило бы)

1
Neko-Acheron

Там и так модов полно.