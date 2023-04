Аудитория The Sims 4 превысила 70 миллионов игроков - это самая популярная часть за 23-летнюю историю франшизы ©

Согласно пресс-релизу EA, в The Sims 4 уже играют более 70 миллионов игроков по всему миру. Это делает ее самой популярной игрой за 23-летнюю историю франшизы The Sims. Игра The Sims 4, выпущенная в 2014 году, послужила цифровой платформой для миллионов игроков, позволяющих без ограничений исследовать идеи, опыт и версии самих себя как в игре, так и в реальной жизни.

База игроков значительно расширилась после того, как базовая игра стала бесплатной для новых игроков в октябре 2022 года, что привело к более чем 16 миллионам загрузок и увеличению среднего количества пользователей в неделю на 53%. Примечательно, что 75% новых уникальных игроков базируются за пределами Северной Америки, а зоны роста включают Бразилию, Францию, Германию, Великобританию и Польшу. Эти новые игроки с энтузиазмом воспользовались обширным каталогом игры, включающим более 60 наборов и DLC.

Количество загрузок пользовательского контента из галереи также значительно увеличилось с тех пор, как базовая игра стала бесплатной. Только за последнюю неделю в игре было зафиксировано более 7 миллионов загрузок галереи. Филипп Ринг, исполнительный продюсер The Sims 4, так прокомментировал это достижение:

«Невероятно видеть, насколько выросло наше сообщество за последние восемь лет, и наши игроки продолжают вдохновлять нас бесчисленными способами исследовать жизнь в The Sims 4».

Он добавил, что игра служит творческим выходом, и команда постоянно стремится разрабатывать инновационный игровой контент, который позволяет игрокам погрузиться в хаос самопознания.

Maxis недавно выпустила дополнение The Sims 4 Growing Together, которое стало самой успешной неделей запуска дополнения в истории игры. Выпущенный 16 марта 2023 года, он представил очень востребованные функции игрового процесса, сосредоточенные на семейной динамике, новых этапах жизни и вехах. С момента выпуска пакета расширения и бесплатного обновления базовой игры, включающего стадию младенческой жизни, игроки создали более 8,6 миллионов младенцев симов, построили 1,7 миллиона новых семей в Сан-Секвойе и достигли 27,1 миллиона вех на всех платформах, включая 12,2 миллиона вех младенцев.

Дополнение «The Sims 4 Растем вместе» фокусируется на укреплении семейных уз, обретении друзей и врагов, а также раскрытии истинной личности симов. Ключевые выборы и вехи формируют черты личности сима, а социальная динамика развивается в зависимости от предпочтений, совместимости и отношений с другими симами. Семейные узы становятся все более сложными по мере того, как симы живут вместе, что приводит как к драме, так и к единству. Расположенный в шумном городе Сан-Секвойя, пакет расширения предлагает идеальную среду для семей, чтобы исследовать и расти.