Авторы The Sims готовят специальную трансляцию в честь 25-летия серии

В этом году серия The Sims отмечает своё 25-летие, и разработчики готовят для фанатов особый сюрприз. Уже 14 января в 20:00 по московскому времени состоится специальная прямая трансляция из серии Behind the Sims, посвящённая этому событию.

Официальный аккаунт The Sims в Twitter объявил, что трансляция станет уникальной. Однако, что именно будет показано, пока остаётся загадкой. Фанаты ожидают новостей о новых функциях для The Sims 4, но подробности пока не раскрываются.

На данный момент известно, что разработчики работают над несколькими проектами. Одним из них является Project Rene, который изначально рассматривался как The Sims 5, но, как оказалось, это что-то совершенно иное.

Ещё одним интригующим проектом может стать фильм по The Sims, продюсером которого выступает Марго Робби. Однако его разработка находится на ранних этапах, так что максимум, чего можно ожидать, — это анонс актёрского состава или режиссёра.

Поклонникам остаётся лишь ждать трансляции, чтобы узнать, какие сюрпризы приготовили разработчики.