Бантики, рюшечки и "обтекаемые унитазы" - для The Sims 4 вышло два новых комплекта

EA продолжает штамповать микродополнения для своей бессмертной песочницы. На этот раз в The Sims 4 приехали сразу два новых комплекта — «Романтичное настроение» и «Модная ванная». Первый добавит в игру кучу одежды с рюшечками, а второй поможет обставить ванную комнату в современном стиле.

Первый комплект, «Романтичное настроение», создан автором под ником aharris00britney. Это просто набор одежды в нежных тонах с кучей бантиков, ленточек и прочей мимимишности. То есть всякие свитера, юбки, жемчужные ожерелья.

Второй комплект под названием «Модная ванная» сделал Syboulette. Тут уже предметы для обустройства ванных комнат в минималистичном стиле — стеклянные душевые ширмы, простые ванны и унитазы с «обтекаемым дизайном». Всё в пастельных тонах, с металлическими элементами и, куда же без них, с растениями для «оживления пространства».

За каждый комплект просят по пять долларов.