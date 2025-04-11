Бантики, рюшечки и "обтекаемые унитазы" - для The Sims 4 вышло два новых комплекта

EA продолжает штамповать микродополнения для своей бессмертной песочницы. На этот раз в The Sims 4 приехали сразу два новых комплекта — «Романтичное настроение» и «Модная ванная». Первый добавит в игру кучу одежды с рюшечками, а второй поможет обставить ванную комнату в современном стиле.
Первый комплект, «Романтичное настроение», создан автором под ником aharris00britney. Это просто набор одежды в нежных тонах с кучей бантиков, ленточек и прочей мимимишности. То есть всякие свитера, юбки, жемчужные ожерелья.
Второй комплект под названием «Модная ванная» сделал Syboulette. Тут уже предметы для обустройства ванных комнат в минималистичном стиле — стеклянные душевые ширмы, простые ванны и унитазы с «обтекаемым дизайном». Всё в пастельных тонах, с металлическими элементами и, куда же без них, с растениями для «оживления пространства».
За каждый комплект просят по пять долларов.
Важная информация для туповатых, что любят успехи привязывать к онлайну стим:
inZOI - онлайн игроков 10218
The Sims™ 4 с унитазом - онлайн игроков 32262
Конечно, малолетние дебиливеры будут кукарекать, что вот после релиза игра как выстрелит, так выстрелит. Но, чет-как-то не припомню игр, что после сранньего доступа переплюнули свой же онлайн показатель.
Инзой: // Vgv Authlf
EA в своем духе... Надеюсь InZoi взлетит и зароет этих евреев
Но для этого надо создавать контент. Сколько унитазов для InZoi вы создали?
Кто то вообще все еще играет в этот кал?
Зачем делать что то новое, если лохи и так хавают. // Алексей Скороходов