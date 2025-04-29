Бардак на кухне, личная мастерская и одежда для стариков - 1 мая для The Sims 4 выйдут три новых комплекта

Ещё больше денег из карманов симсоводов вытянут 1 мая — именно тогда выйдут сразу три новых комплекта для The Sims 4. На этот раз EA подготовила наборы «Кухонная утварь», «Ремонт своими руками» и «Золотые годы».

Первый комплект посвящён созданию беспорядка на кухне. Ну или, как говорят в EA, «более реалистичной обстановки». Теперь можно разбросать продукты, не убирать посуду с сушилки и вообще сделать так, будто на кухне действительно кто-то живёт.

Второй набор — «Ремонт своими руками» — для тех, кто всегда мечтал копаться в старых приборах. К комплекту прилагаются верстаки, стеллажи и прочие атрибуты мастерской, чтобы симы могли почувствовать себя настоящими Кулибиными.

Ну и последний комплект «Золотые годы» предлагает одежду для пожилых симов. При этом разработчики уверяют, что новые образы подойдут и для работы в саду, и для похода в спортзал, и для прогулок по району.