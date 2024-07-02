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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.7 9 779 оценок

Датамайнер пролил свет на потенциальный план выпуска дополнений для The Sims 4

Lunersun
Новости

Датамайнер под ником anadius заглянул в файлы The Sims 4 и нашёл любопытные данные о грядущих дополнениях. Копаясь в файле version.ini, он наткнулся на список идентификаторов, намекающих на план выпуска нового контента.

По догадкам anadius, после уже анонсированного дополнения «Стрелы купидона» игроков ждёт:

  • Два небольших комплекта
  • Крупное дополнение №17
  • Четыре мини-дополнения — вероятно, комплекты или каталоги
  • Ещё одно масштабное дополнение под номером 18

Особый интерес вызывает тот факт, что согласно этому расписанию, игроков ожидает выход ещё одного крупного дополнения в ближайшем будущем. Хотя полученная информация выглядит многообещающе для фанатов The Sims 4, важно помнить, что планы разработчиков могут измениться.

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