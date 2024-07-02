Датамайнер пролил свет на потенциальный план выпуска дополнений для The Sims 4

Датамайнер под ником anadius заглянул в файлы The Sims 4 и нашёл любопытные данные о грядущих дополнениях. Копаясь в файле version.ini, он наткнулся на список идентификаторов, намекающих на план выпуска нового контента.
По догадкам anadius, после уже анонсированного дополнения «Стрелы купидона» игроков ждёт:
- Два небольших комплекта
- Крупное дополнение №17
- Четыре мини-дополнения — вероятно, комплекты или каталоги
- Ещё одно масштабное дополнение под номером 18
Особый интерес вызывает тот факт, что согласно этому расписанию, игроков ожидает выход ещё одного крупного дополнения в ближайшем будущем. Хотя полученная информация выглядит многообещающе для фанатов The Sims 4, важно помнить, что планы разработчиков могут измениться.
Красавчик какой.