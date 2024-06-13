Датамайнер раскрыл детали нового DLC для The Sims 4: игроков ждут чувственные танцы и романтические свидания

Внимательные фанаты серии The Sims обнаружили утечку информации о грядущем дополнении для четвертой части популярного симулятора жизни. Датамайнеру с ником anadius удалось извлечь со серверов студии Maxis подробности о DLC под названием «Стрелы Купидона».
Судя по всему, дополнение «Стрелы Купидона» привнесёт в The Sims 4 массу новых возможностей для амурных приключений. Симы смогут знакомиться, назначать свидания и всячески развивать романтические отношения. При этом игра будет учитывать индивидуальные предпочтения персонажей, определяя уровень их взаимной привлекательности и совместимости.
Особенно интригуют упоминания о «новых интимных действиях», таких как объятия в кровати или чувственные танцы. Видимо, разработчики решили добавить щепотку пикантности в жизнь виртуальных влюбленных. От того, насколько удачно сим угадает желания избранника, будет зависеть градус страсти или напряжённости в отношениях.
Организовать идеальное свидание поможет специальное внутриигровое приложение «Уголок Купидона». С его помощью можно подобрать привлекательного партнера, а затем спланировать незабываемую встречу в одном из живописных уголков нового городка Энаморада. Неважно, решите ли вы обниматься на пикнике или уединиться в спальне — главное, найти ключик к сердцу пассии.
Дополнение также добавит в The Sims 4 новый жизненный путь, целиком посвящённый романтике. Самые отчаянные сердцееды смогут построить карьеру консультанта по любовным вопросам. Поднимаясь по ступеням этой профессии, ваш сим получит доступ к уникальным взаимодействиям и очаровательным предметам интерьера в форме сердец.
Если верить утечке, релиз дополнения запланирован на 25 июля 2024 года, а предзаказы откроются уже 27 июня. Бонусом за предзаказ «Стрел Купидона» станут уникальная подводка для глаз, плюшевый мишка и роскошная двуспальная кровать.
WW уже добавил в игру романтики с лихвой. Это какие-то жалкие потуги продать пак моделек по цене ААА.
Оно ещё живое?
домохозяйка
Опять геи