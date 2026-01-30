Династии и интриги: показан геймплей дополнения "Сквозь века" для The Sims 4

EA и Maxis представили геймплейный трейлер масштабного дополнения «Сквозь века» для The Sims 4. Одновременно с показом стартовали и предзаказы DLC — в Steam аддон оценили в 40 долларов.

Дополнение переносит игроков в новый мир Ондарион, разделённый на три района, каждый из которых контролируется собственной династией. Симов можно поселить в роскошных дворцах с тайными проходами, а также отправлять на особые участки, связанные с жизнью знати. Ключевой новинкой станет система династий, влияющая на статус семьи и её место в обществе.

Кроме того, в игре появятся навык фехтования, карьера аристократа и механики дворянского ранга и авторитета. При покупке дополнения до 15 марта игроки получат бонусы — набор «Королевские сокровища» и два комплекта: «Чаепитие в зимнем саду» и «Как в кино».

Релиз «Сквозь века» намечен на 12 февраля на ПК и консолях. Аддон выйдет с текстовым переводом на русский язык.