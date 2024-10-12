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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.7 11 298 оценок

Для The Sims 4 вышел новый геймплейный трейлер, посвящённый дополнению "Жизнь и Смерть"

Lunersun
Новости

Студия Maxis решила выпустить новый забавный геймплейный трейлер грядущего дополнения «Жизнь и Смерть». В ролике нам показали будни помощников самой Смерти. Ведь как уже ранее стало известно, стать начинающим Жнецом может любой сим, проявляющий интерес к загробной жизни. Более того, даже призраки не лишены такой возможности.

Авторы The Sims 4 представили дополнение "Жизнь и смерть"

В свежем трейлере наши новоиспечённые помощники Смерти не сидят без дела. Они усердно оттачивают свои зловещие навыки, например, учатся эффектно замахиваться косой. Ну а после тяжёлой смены начинающие Жнецы не прочь пропустить коктейль-другой, чтобы расслабиться.

Что касается самого дополнения «Жизнь и Смерть», то его выход запланирован на 31 октября, аккурат на Хэллоуин. Там игроков ждёт погружение в мрачную атмосферу загробного мира. В центре внимания окажутся кладбища, гробовщики, призраки и всевозможные аспекты смерти. Кстати, разработчики не забыли и о таких житейских вопросах, как составление завещаний.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
DemonLrus

будем ждать торрент)

2
North235

Не соблазняйте меня возвращаться в Симов, ну пожалуйста... ))

1
антон фекалис

будем сразу за смерть косить весь городок.

0
антон фекалис

блин на превью такая хорошенькая горяченькая смерть) манит чертовка

0
Staip

Krafton в InZOI делает по истине детализированный открытый мир, Maxis для The Sims 4 тем временем выкатывает очередной аддон не привносящий ничего абсолютно нового. Похоже кто-то смирился с поражением и когда InZOI выйдет, никто уже не вспомнит про эту серию игр.

0
антон фекалис

есть такое

0
DemonLrus

InZOI нет там русского и будит ли он

0
Staip DemonLrus

Русификатор для inZOI: Character Studio уже есть, так что не сомневаюсь, что подобное сделают и для основной игры, когда она выйдет. Текст легко переводить, в отличие от озвучки.

0
kotasha

Только есть одно но системные требования Sims 4 мизерные по сравни игры у InZOI.

0
SharpDuke

Даже не знаю, чего я жду больше: новостей о провале DA Veilguard и закрытии канадского отдела ЕА, который её делал. Или пиратскую версию нового длц.

-3
DemonLrus

DA Veilguard а я ее куплю.

0
SharpDuke DemonLrus

Если это не шутка, то советую тебе провериться у психиатра.

-4
DemonLrus SharpDuke

нет. и я не псих. просто одного лысого урода за предательства убить хочу

0
SharpDuke DemonLrus

Это можно сделать и на пиратке.
Всё таки, главная угроза для мира Тедаса, которая приносит хаос ещё с DA2- жадный издатель, и отдел инклюзивности. А твои деньги покажут им, что они всё делают правильно

0
DemonLrus SharpDuke

пиратку долго ждать. а я не люблю ждать

0