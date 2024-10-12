Для The Sims 4 вышел новый геймплейный трейлер, посвящённый дополнению "Жизнь и Смерть"

Студия Maxis решила выпустить новый забавный геймплейный трейлер грядущего дополнения «Жизнь и Смерть». В ролике нам показали будни помощников самой Смерти. Ведь как уже ранее стало известно, стать начинающим Жнецом может любой сим, проявляющий интерес к загробной жизни. Более того, даже призраки не лишены такой возможности.

В свежем трейлере наши новоиспечённые помощники Смерти не сидят без дела. Они усердно оттачивают свои зловещие навыки, например, учатся эффектно замахиваться косой. Ну а после тяжёлой смены начинающие Жнецы не прочь пропустить коктейль-другой, чтобы расслабиться.

Что касается самого дополнения «Жизнь и Смерть», то его выход запланирован на 31 октября, аккурат на Хэллоуин. Там игроков ждёт погружение в мрачную атмосферу загробного мира. В центре внимания окажутся кладбища, гробовщики, призраки и всевозможные аспекты смерти. Кстати, разработчики не забыли и о таких житейских вопросах, как составление завещаний.