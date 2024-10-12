Для The Sims 4 вышел новый геймплейный трейлер, посвящённый дополнению "Жизнь и Смерть"

Студия Maxis решила выпустить новый забавный геймплейный трейлер грядущего дополнения «Жизнь и Смерть». В ролике нам показали будни помощников самой Смерти. Ведь как уже ранее стало известно, стать начинающим Жнецом может любой сим, проявляющий интерес к загробной жизни. Более того, даже призраки не лишены такой возможности.
В свежем трейлере наши новоиспечённые помощники Смерти не сидят без дела. Они усердно оттачивают свои зловещие навыки, например, учатся эффектно замахиваться косой. Ну а после тяжёлой смены начинающие Жнецы не прочь пропустить коктейль-другой, чтобы расслабиться.
Что касается самого дополнения «Жизнь и Смерть», то его выход запланирован на 31 октября, аккурат на Хэллоуин. Там игроков ждёт погружение в мрачную атмосферу загробного мира. В центре внимания окажутся кладбища, гробовщики, призраки и всевозможные аспекты смерти. Кстати, разработчики не забыли и о таких житейских вопросах, как составление завещаний.
будем ждать торрент)
Не соблазняйте меня возвращаться в Симов, ну пожалуйста... ))
будем сразу за смерть косить весь городок.
блин на превью такая хорошенькая горяченькая смерть) манит чертовка
Krafton в InZOI делает по истине детализированный открытый мир, Maxis для The Sims 4 тем временем выкатывает очередной аддон не привносящий ничего абсолютно нового. Похоже кто-то смирился с поражением и когда InZOI выйдет, никто уже не вспомнит про эту серию игр.
есть такое
InZOI нет там русского и будит ли он
Русификатор для inZOI: Character Studio уже есть, так что не сомневаюсь, что подобное сделают и для основной игры, когда она выйдет. Текст легко переводить, в отличие от озвучки.
Только есть одно но системные требования Sims 4 мизерные по сравни игры у InZOI.
Даже не знаю, чего я жду больше: новостей о провале DA Veilguard и закрытии канадского отдела ЕА, который её делал. Или пиратскую версию нового длц.
DA Veilguard а я ее куплю.
Если это не шутка, то советую тебе провериться у психиатра.
нет. и я не псих. просто одного лысого урода за предательства убить хочу
Это можно сделать и на пиратке.
Всё таки, главная угроза для мира Тедаса, которая приносит хаос ещё с DA2- жадный издатель, и отдел инклюзивности. А твои деньги покажут им, что они всё делают правильно
пиратку долго ждать. а я не люблю ждать