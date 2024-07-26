Для The Sims 4 вышло дополнение "Стрелы купидона", позволяющее игрокам стать настоящими свахами для своих симов

Популярный симулятор жизни The Sims 4 недавно пополнился новым дополнением под названием «Стрелы купидона». Это расширение не только позволяет игрокам глубже погрузиться в романтические перипетии своих виртуальных подопечных, но и даёт возможность примерить на себя роль настоящего купидона.

Чтобы сделать любовные истории симов ещё более увлекательными, разработчики подготовили целый ряд нововведений. Во-первых, они создали специальную локацию для свиданий. Здесь влюбленные могут не только общаться, но и заниматься различными совместными активностями, что, несомненно, способствует укреплению их отношений.

Во-вторых, в игре появился виртуальный аналог популярных приложений для знакомств. Благодаря этому новшеству персонажи получили возможность находить потенциальных партнеров со схожими интересами, что делает процесс поиска «второй половинки» более реалистичным.

Кроме того, разработчики решили добавить в игру элемент многогранности любовных отношений. Теперь симы могут вступать в романтическую связь с несколькими партнёрами одновременно. И чтобы сделать такие ситуации более правдоподобными, создатели игры также ввели настройки ревности. С их помощью игроки могут регулировать эмоциональные реакции своих персонажей, выбирая, насколько сильно их симы ревнуют и что именно вызывает у них это чувство.

Наконец, «Стрелы Купидона» представили игрокам новый навык — «романтику». По мере его развития персонажи осваивают дополнительные приёмы флирта и соблазнения.

Дополнение доступно как на ПК, так и на консолях PlayStation и Xbox.