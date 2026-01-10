Дополнение про Средневековье для The Sims 4 покажут 15 января

Студия Maxis представит новое крупное дополнение для The Sims 4 уже 15 января - презентация состоится в 19:00 по московскому времени. Разработчики запустили специальный тизер-сайт, доступ к которому открывается с использованием кода EMBER-2LDP.
Тематика грядущего аддона напрямую не называется, но намеки в сообщении указывают на связь со Средневековьем и династиями. Согласно произошедшим утечкам, дополнение получит название Royalty & Legacy - в нём будет представлено три типа королевств.
Точная дата выхода Royalty & Legacy на данный момент неизвестна.
Оно хоть играбельным будет ? Или один раз по сценарию сюжетку пробежал и всё ?
Еще как, вон 30к +- регулярно сидят.
На Колыме? )))
Пока что в стиме :)
Тупо интересно, как это будет реализовано не отдельной игрой, а в текущей с ее 100500 DLC.
Как со звёздными воинами, мне кажется.
Жалко, анлокер не работает на симс уже. Хотя, только сегодня, про него знал.