Дополнение про Средневековье для The Sims 4 покажут 15 января

Студия Maxis представит новое крупное дополнение для The Sims 4 уже 15 января - презентация состоится в 19:00 по московскому времени. Разработчики запустили специальный тизер-сайт, доступ к которому открывается с использованием кода EMBER-2LDP.

Тематика грядущего аддона напрямую не называется, но намеки в сообщении указывают на связь со Средневековьем и династиями. Согласно произошедшим утечкам, дополнение получит название Royalty & Legacy - в нём будет представлено три типа королевств.

Точная дата выхода Royalty & Legacy на данный момент неизвестна.