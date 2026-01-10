ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.9 17 003 оценки

Дополнение про Средневековье для The Sims 4 покажут 15 января

AceTheKing AceTheKing

Студия Maxis представит новое крупное дополнение для The Sims 4 уже 15 января - презентация состоится в 19:00 по московскому времени. Разработчики запустили специальный тизер-сайт, доступ к которому открывается с использованием кода EMBER-2LDP.

Тематика грядущего аддона напрямую не называется, но намеки в сообщении указывают на связь со Средневековьем и династиями. Согласно произошедшим утечкам, дополнение получит название Royalty & Legacy - в нём будет представлено три типа королевств.

Точная дата выхода Royalty & Legacy на данный момент неизвестна.

10
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Ивасик

Оно хоть играбельным будет ? Или один раз по сценарию сюжетку пробежал и всё ?

ОгурчикЮрец

Еще как, вон 30к +- регулярно сидят.

Bahus7 ОгурчикЮрец

На Колыме? )))

2
ОгурчикЮрец Bahus7

Пока что в стиме :)

Eclair_93

Тупо интересно, как это будет реализовано не отдельной игрой, а в текущей с ее 100500 DLC.

ОгурчикЮрец

Как со звёздными воинами, мне кажется.

ОгурчикЮрец

Жалко, анлокер не работает на симс уже. Хотя, только сегодня, про него знал.