Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 RLEF-X
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Трейлеры
Кино и сериалы
Индустрия
ПК
Обновления
Консоли
Железо
Слухи
EA продолжит развивать The Sims 4 вместо выпуска The Sims 5
Забытая коробка на складе оказалась сокровищем: в США нашли не выпускавшиеся картриджи Duck Hunt и Super Mario Bros
Простое исправление в Linux повысило производительность Cyberpunk 2077 более чем на 80%
Умер актёр Винсент Пасторе - Сальваторе из "Клана Сопрано"
Свой "Тарков" с открытым миром: появились подробности отменённого онлайн-шутера Metro Extraction
Разработчик игры про "шлепки" выпустил бесплатную "игру с извинениями" после задержки в Steam из-за модерации
Microsoft сделала Xbox одной из самых дорогих консолей в Европе
Одна публикация FromSoftware снова разожгла слухи о новом DLC для Elden Ring - фанаты заговорили о возвращении Годвина
Мнения
Аналитика
Интервью
Геймплей
От редакции
Производительность
Обзоры
Подборки
Творчество
От катарсиса в Dark Souls до гипноза в Tamashika: интервью с автором самого необычного шутера года
Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
От Commodore 64 до Counter-Strike 2: интервью с Мин Ли о Valve, Rust и его новом шутере
Голос Зоны: студия Voice of Folk представила русскую озвучку третьего трейлера DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2
Топ недооцененных игр
Как создаются культовые MMO: интервью с разработчиком DDO и The Lord of the Rings Online
Главные игровые релизы августе 2026 года: Beast of Reincarnation, Mortal Shell 2, STAR WARS Zero Company и другие
Файлы
Транспорт
Геймплей
Одежда
Для взрослых 18+
Русификаторы и переводы
Модели
Звуки
Карты
Resident Evil 4
Resident Evil Requiem
Stellar Blade
Resident Evil 2
Devil May Cry 5
People Playground
The Sims 4
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Resident Evil 3
BeamNG.drive
Cyberpunk 2077
Gothic
Читы
Таблицы
Сохранения
Чит-моды
Трейнеры
Исправления
Unlocker'ы
Редакторы
My Summer Car
Devil May Cry 5
The Witcher 3: Wild Hunt
DragonSword: Awakening
Grim Dawn
Cyberpunk 2077
Atomic Heart
Halo: Campaign Evolved
Assassin's Creed Shadows
Crusader Kings 3
Hearts of Iron 4
The Sims 4
Гайды
Персонажи
Геймплей
Билды
Технические
Крафт
Прохождения
Секреты
Предметы
Diablo 2: Resurrected
Palworld
Neverness to Everness
Counter-Strike 2
The Elder Scrolls 5: Skyrim
Arknights: Endfield
DragonSword: Awakening
No Man's Sky
Wuthering Waves
Genshin Impact
Minecraft
Roblox
Форумы
Программы и OC
Программы и OC - Windows
Программы и OC - Разработка игр
Железо - Материнские платы
Euro Truck Simulator 2
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Gothic
Forza Horizon 6
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Assassin's Creed 4: Black Flag
Subnautica 2
Cyberpunk 2077
Crimson Desert
Starfield
Batman: Arkham Knight
Resident Evil 2
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
Beast of Reincarnation
Resident Evil 4
Resident Evil Requiem
DragonSword: Awakening
Crimson Desert
Assassin's Creed 4: Black Flag
Hotel Tales
Stellar Blade
Warlock: Dungeons & Dragons
The Witcher 3: Wild Hunt
Virtua Fighter Crossroads
Cyberpunk 2077
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 RLEF-X
Пополнить Steam
системная
светлая
тёмная
Войти