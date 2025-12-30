EA развеяла слухи о завершении поддержки The Sims 4: официальное заявление Maxis

После череды противоречивых утечек вокруг The Sims 4 компания Electronic Arts решила вмешаться и разъяснить ситуацию. Представительница команды по работе с сообществом опубликовала на Reddit официальное заявление, в котором отметила, что в медиа циркулирует «множество ложной информации». По её словам, студия Maxis прервёт молчание в начале января 2026 года и представит проверенные факты на официальных каналах.

В последние недели активно обсуждалась декабрьская утечка, которая намекала на 21-е дополнение с королевской тематикой и тремя типами королевств. Наибольшее внимание фанатов привлекли слухи о том, что это станет последним крупным DLC для The Sims 4, после чего разработчики якобы сосредоточатся только на небольших коллекциях предметов и бесплатных обновлениях.

Хотя EA не уточнила, какие именно данные являются вымыслом, быстрое вмешательство компании уже вселяет надежду: возможно, фанаты ошибаются, и поддержка The Sims 4 будет продолжаться. В настоящий момент Maxis одновременно работает над «Project Rene», новой платформой «The Sims Hub» и мобильными версиями серии. Январский стрим Behind The Sims должен окончательно развеять спекуляции и показать, что ждёт франшизу в будущем.