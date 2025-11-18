EA вместе со студией Maxis, по слухам, работает над ремастером The Sims 4 с открытым миром и контентом из DLC

Electronic Arts вместе со студией Maxis, по слухам, работает над ремастером базовой версии The Sims 4. Обновлённая игра должна получить переработанную графику, улучшенное освещение и, что особенно интересно, открытый «мир» по соседству, который позволит игрокам свободнее исследовать территории своих симов.

По данным источников Sims Community, ремастер разрабатывается с использованием некоторых элементов из Project Rene. В частности, речь идёт об улучшенном движке и технологиях, изначально планировавшихся для масштабного обновления The Sims 4, которое в итоге переросло в отдельный многопользовательский проект.

Кроме технических улучшений, ремастер должен включать контент из популярных DLC, таких как «Времена года» и «Жизненный путь». Это позволит базовой версии игры стать более насыщенной и привлекательной даже для игроков, которые не приобретали дополнения ранее.

Слухи о будущих обновлениях The Sims 4 появились ещё в прошлом месяце. Тогда инсайдеры упоминали о графическом апгрейде и улучшенной симуляции, которая позволит размещать больше персонажей на одном участке, а также добавит новые возможности для взаимодействия с миром.

Если ремастер действительно находится в разработке, его создание идёт параллельно с Project Rene — многопользовательской платформой, где пользователи смогут создавать и продавать свой контент. При этом от идеи The Sims 5 решили отказаться, сосредоточив усилия на обновлении текущей версии и развитии многопользовательских проектов.

Таким образом, ремастер The Sims 4 обещает стать не просто визуальным апгрейдом, а полноценным расширением возможностей игры, объединяя классический опыт с современными функциями и улучшенной графикой.