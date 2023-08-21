Фанаты The Sims 4 выяснили, что хомяки могут убивать персонажей

Фанаты The Sims 4 выяснили, что хомяки могут убивать персонажей. Для этого грызуну достаточно просто укусить сима.

Домашнее животное доступно только владельцам каталога «Мой первый питомец». Хомяк может ранить героя в двух случаях: если с ним испортить отношения или если за ним перестать ухаживать. С некоторой вероятностью персонаж заболеет «Мышиным бешенством», после чего получит возможность заражать окружающих. Спустя несколько игровых дней сим умрет, а вместо него появится призрак в костюме хомяка.

История может закончиться и благополучно: заболевший сим способен излечиться. Для этого нужно приобрести вакцину, создать лечебную настойку или же купить лекарство, воспользовавшись компьютером.

Об этой особенности хомяков впервые узнали еще на релизе дополнения. Однако многие фанаты до сих пор не знали о такой особенности питомцев, и обсуждение фичи привлекло внимание геймеров на игровых форумах.