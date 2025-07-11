Феи, зелья и зелёные чащи: для The Sims 4 вышло магическое DLC "Волшебство природы"

Electronic Arts выпустила для The Sims 4 долгожданное дополнение «Волшебство природы», которое погружает игроков в мир фей, зелий и околомагических профессий. Главная новинка DLC — возможность создать сима-фею и поселиться в совершенно новом волшебном мире.

Карта дополнения — город Инисгрин, поделённый на три атмосферных района. Тихий и уединённый Адморский берег подойдёт любителям спокойствия, Вечнозелёная роща манит красотой и лесными тайнами, а Вековая Чаща — это почти портал в сказку.

Игрокам станет доступна карьера натуропата: симы смогут лечить других персонажей в домашних условиях, используя травы и эликсиры. Также появятся новая жизненная цель — «Любитель эликсиров», полезный навык знахарства и стиль жизни, тесно связанный с природой.

Не обошлось и без новых черт характера: «Любовь к растениям» подойдёт ботаникам, «Эзотерик» — мистикам, а «Возмутитель спокойствия» сделает вашего феечку чуть более дерзкой.

Визуально DLC тоже радует: игроков ждёт свежий набор предметов для режима строительства, одежда, причёски и аксессуары, вдохновлённые лесной эстетикой и фэнтези.