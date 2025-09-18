Фильм по мотивам The Sims всё ещё в производстве - создатели нацелились на смесь "Лего. Фильм" и "Барби"

Если вы вдруг успели забыть на волне громких экранизаций игр за последние годы, то серия The Sims тоже движется к большому экрану. О проекте стало известно ещё в начале 2024-го, а затем наступило затишье — до сегодняшнего обновления. Как недавно стало известно от продюсер Рой Ли, он рассказал что по тону и подходу картина будет «где-то между» «Лего. Фильм» и «Барби».

По словам Ли, команда ориентируется на семейную комедию с мета-юмором, где узнаваемые правила вселенной The Sims станут основой для гэгов и сюжетных поворотов. Такой вектор вполне логичен: у «Симсов» нет фиксированного канона и линейного сюжета, поэтому создателям нужно опираться на саму «систему» игры — чуды Симлиша, шкалы потребностей, абсурдные ситуации и «невидимую руку» игрока, — и превращать это в фабулу.

Над фильмом, как и сообщалось ранее, работает продюсерская компания LuckyChap Марго Робби вместе с партнёрами и с участием EA. Подробностей о касте, формате (полностью игровой, гибрид или «чистый» лайв-экшен), а также о дате релиза пока нет — проект остаётся на стадии активной разработки, но общая художественная установка уже обозначена: ироничная, но тёплая история, играющая с самоиронией «Барби» и конструктивной креативностью «Лего. Фильма». Ожидается, что фильм перейдет в фазу непосредственных съёмок уже в следующем году.