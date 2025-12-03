Губка Боб в The Sims 4: подводный мир теперь можно построить у себя дома

The Sims 4 продолжает расширять творческие возможности игроков и на этот раз обращается к одному из самых узнаваемых мультсериалов. Разработчики объявили о добавлении в игру контента, вдохновлённого вселенной «Губки Боба Квадратные Штаны» — и поклонников ждёт сразу несколько ярких новинок.

Уже 4 декабря в игре появятся две новые коллекции. «Дом Губки Боба» позволит воссоздать легендарный ананасовый дом, добавить подводные элементы декора и оформить жилища симов в стиле любимого героя. Разработчики предлагают не просто набор мебели, а полноценную атмосферу Бикини Боттом — от ярких стен до узнаваемых деталей интерьера.

Вторая коллекция, «Детская комната Губки Боба», ориентирована на самых маленьких симов. Игроки смогут превратить детскую в забавную морскую пещеру: тематические кровати, игрушки, постеры с персонажами и даже игровой уголок, навеянный подводными приключениями Боба и его друзей.

Кроме того, сегодня стартует продажа набора «Бикини Боттом», который объединяет обе коллекции и добавляет три эксклюзивных предмета. Он будет доступен до 3 марта 2026 года, что делает его редким пополнением для коллекционеров.

Параллельно в игре стартует событие «Тропические праздники» с ежедневными наградами за вход. Подробности доступны на официальном сайте EA — но уже сейчас ясно одно: в The Sims 4 становится намного больше весёлого морского безумия.