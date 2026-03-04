Игроки раскритиковали торговую площадку в The Sims 4 и сравнили её с Creation Club

Запуск торговой площадки в The Sims 4 вызвал резкое недовольство среди игроков. Вместо поддержки инициативы сообщество встретило её волной критики и обвинений в чрезмерной монетизации.
В обсуждениях пользователи активно проводят параллели с Creation Club от Bethesda Game Studios — системой платных модов для The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4. По мнению фанатов, EA повторяет спорную модель, предлагая платить за пользовательский контент, который ранее распространялся бесплатно.
Основная претензия касается общей стоимости игры. За годы существования The Sims 4 получила десятки платных дополнений, каталогов и наборов, и многие игроки уже вложили значительные суммы. На этом фоне появление новой системы с отдельной валютой воспринимается как ещё один слой микротранзакций.
Отдельное раздражение вызывает и распределение доходов между платформой и авторами модов. В сообществе считают, что создатели контента получают слишком малую долю прибыли, тогда как издатель усиливает контроль над фанатским творчеством.
Хотя торговая площадка открывает доступ к пользовательскому контенту для консольной аудитории, общий тон реакции остаётся негативным. Для значительной части игроков нововведение стало символом того, что серия всё дальше отходит от идеи свободного обмена модами и всё больше концентрируется на дополнительной монетизации.
Ограничение свободы (торговли)! Нарушение прав продажи внутриигровых товаров! Куда смотрит общественная активность?
ГТА 6 тоже будет игрой сервисом конечно это подорвёт интерес к игре. Как подрывает монетизация игр в целом, играют кто платит, кто не платит испытывает различные неудобства.
Охохох, это еще цветочки, потом еще подключиться Take-Two и начнут продавать моды для GTA 5 (и 6 возможно в будущем), вот тогда критики станет ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
Долго же до них доходит
Ну ничего EA снизит до жалких 50% комиссию и скажет "мы слышим комьюнити, вот, все для вас"
Смех в том, что они закинули туда моды за деньги, которые уже ДАВНО лежат на всех сайтах по модам для Sims 4 бесплатно. Как правильно сказал один ютубер, им надо было это делать лет 10 назад, а сейчас огромнейшее количество модов лежит в бесплатном доступе, и отовариваться бесплатными модами будут только совсем уж ленивые мажоры.