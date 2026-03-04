Игроки раскритиковали торговую площадку в The Sims 4 и сравнили её с Creation Club

Запуск торговой площадки в The Sims 4 вызвал резкое недовольство среди игроков. Вместо поддержки инициативы сообщество встретило её волной критики и обвинений в чрезмерной монетизации.

В обсуждениях пользователи активно проводят параллели с Creation Club от Bethesda Game Studios — системой платных модов для The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4. По мнению фанатов, EA повторяет спорную модель, предлагая платить за пользовательский контент, который ранее распространялся бесплатно.

Основная претензия касается общей стоимости игры. За годы существования The Sims 4 получила десятки платных дополнений, каталогов и наборов, и многие игроки уже вложили значительные суммы. На этом фоне появление новой системы с отдельной валютой воспринимается как ещё один слой микротранзакций.

Отдельное раздражение вызывает и распределение доходов между платформой и авторами модов. В сообществе считают, что создатели контента получают слишком малую долю прибыли, тогда как издатель усиливает контроль над фанатским творчеством.

Хотя торговая площадка открывает доступ к пользовательскому контенту для консольной аудитории, общий тон реакции остаётся негативным. Для значительной части игроков нововведение стало символом того, что серия всё дальше отходит от идеи свободного обмена модами и всё больше концентрируется на дополнительной монетизации.