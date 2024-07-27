Инцест и ругающиеся симы больше не проблема - The Sims 4 получает новый патч

Студия Maxis выпустила очередной патч для The Sims 4, направленный на исправление ряда ошибок, возникших после недавнего масштабного обновления. Это обновление, как известно, предшествовало выходу дополнения «Стрелы Купидона».

Среди исправленных ошибок особое внимание привлекают две. Во-первых, разработчики устранили проблему с агрессией симов. Этот баг приводил к тому, что виртуальные человечки могли внезапно начать ругаться без видимой причины, причём даже с близкими родственниками. Естественно, это вело к стремительному ухудшению отношений между персонажами.

Во-вторых, Maxis исправила ошибку, связанную с инцестом. Этот баг позволял симам завязывать романтические отношения с близкими родственниками через механику соседских историй.

Любопытно, что оба эти бага уже появлялись в игре в 2022 году. Тогда разработчикам приходилось решать как проблему с немотивированной агрессией симов, так и ошибку, связанную с инцестом. Тем не менее, обе проблемы сумели вернуться в игру.

На этом исправления не заканчиваются, ведь разработчики устранили ещё несколько досадных недочётов. Так, была решена проблема с нежелательными звонками от родственников, раздражавшими многих игроков. Также восстановлен механизм усыновления: теперь звонок в соответствующую службу вновь позволяет обзавестись приёмным ребёнком.