Королевские династии и битвы на шпагах в геймплейном трейлере дополнения "Сквозь века" для The Sims 4

Компания Electronic Arts представила геймплейный трейлер нового крупного дополнения для The Sims 4 под названием «Сквозь века» (Royalty and Legacy). Это уже 21-й аддон для популярного симулятора жизни, полностью посвящённый дворянству, королевским династиям и интригам при дворе.

Игрокам предстоит взять на себя роль представителей правящей семьи или знатного рода, участвовать в дворцовых интригах, бороться за престол и посещать роскошные балы. Одной из главных новинок станет механика фехтования, которая впервые появится в игре. В трейлере показан поединок на шпагах — теперь симы смогут выяснять отношения не только ссорами и сплетнями, но и благородными дуэлями.

Разработчики анонсировали, что 29 января выйдет ещё один геймплейный ролик, в котором подробно покажут всех представителей трёх новых династий, доступных в дополнении.

Официальный релиз «Сквозь века» запланирован на 12 февраля 2026 года, и дополнение будет доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Новый аддон обещает добавить в игру драму, стратегические интриги и необычные способы взаимодействия между симами, делая жизнь виртуальных персонажей ещё более насыщенной и разнообразной.