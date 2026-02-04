ЧАТ ИГРЫ
The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.9 17 036 оценок

Лестницы важнее королей: The Sims 4 получила одно из лучших бесплатных обновлений

butcher69 butcher69

Для The Sims 4 вышло крупное бесплатное обновление базовой версии, и для многих игроков оно может оказаться значимее любого платного дополнения. Основной акцент сделан на режиме строительства. Ключевым нововведением стали «расширяющиеся» лестницы: теперь пролёты можно увеличивать сверху или снизу, симметрично или асимметрично, что открывает больше свободы при создании парадных входов и сложных интерьеров.

Разработчики также заметно улучшили настройку перил. Их разрешили размещать только с одной стороны лестницы и вручную регулировать длину — например, останавливать ограждение на середине спуска. Эти изменения заметно расширяют инструменты архитектурного дизайна.

Помимо строительства, обновление затронуло и другие аспекты игры. В генеалогическом древе появились новые обозначения родственных связей, включая сводных родственников и прародителей, а автономный флирт между близкими членами семьи теперь заблокирован. В редактор персонажа добавили стиль «Africana» и новые оттенки металлического лака для ногтей.

Платное дополнение «Королевская кровь и Наследие» выйдет 12 февраля, но для фанатов строительства именно это бесплатное обновление может стать главным событием.

Комментарии:  2
mxorganic

О, слава богу, давно пора, а то я намечался уже

2
DisAssBella

Фанатам викеда подкинули работенки