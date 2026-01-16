Maxis анонсировала крупное дополнение "Сквозь века" для The Sims 4

Студия Maxis официально представила новое дополнение "Сквозь века" для The Sims 4. Дополнение добавляет в игру новый мир Ондарион, состоящий из трех уникальных регионов: Беллакорда, Дамбеле и Вердемара. Один из них, как и сообщали инсайдеры, выполнен в африканском стиле. В этом мире игрокам предстоит бороться за трон, который в данный момент пустует.

Ключевыми нововведениями станут карьера аристократа и система династий. Сим может претендовать на престол, участвуя в придворных интригах, заключая браки по расчету, издавая указы и наращивая авторитет. Авторитет стал новым игровым ресурсом, а высокий титул повышает риск появления соперников, дуэлей и скандалов.

Вводится навык владения клинком с десятью уровнями развития и специальные турниры, где симы сражаются за титулы, деньги и влияние. Также появятся секретные заведения и тайные проходы, позволяющие быстро перемещаться между локациями и устраивать тайные встречи.

Система династий позволяет символам основывать собственные роды, назначать наследников, определять семейные ценности и управлять репутацией. Доступны такие действия, как узурпация власти или изгнание членов семьи. Отдельная механика посвящена скандалам: слухи и запретные связи могут подорвать карьеру, но их также можно использовать как инструмент давления. Дополнение также включает элементы сказочной магии: сим может вытащить меч из камня, встретить любовь на балу или попросить совета у волшебного зеркала.

Дополнение Сквозь века выйдет 12 февраля и будет стоить $40.