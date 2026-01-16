Maxis анонсировала крупное дополнение "Сквозь века" для The Sims 4

Студия Maxis официально представила новое дополнение "Сквозь века" для The Sims 4. Дополнение добавляет в игру новый мир Ондарион, состоящий из трех уникальных регионов: Беллакорда, Дамбеле и Вердемара. Один из них, как и сообщали инсайдеры, выполнен в африканском стиле. В этом мире игрокам предстоит бороться за трон, который в данный момент пустует.
Ключевыми нововведениями станут карьера аристократа и система династий. Сим может претендовать на престол, участвуя в придворных интригах, заключая браки по расчету, издавая указы и наращивая авторитет. Авторитет стал новым игровым ресурсом, а высокий титул повышает риск появления соперников, дуэлей и скандалов.
Вводится навык владения клинком с десятью уровнями развития и специальные турниры, где симы сражаются за титулы, деньги и влияние. Также появятся секретные заведения и тайные проходы, позволяющие быстро перемещаться между локациями и устраивать тайные встречи.
Система династий позволяет символам основывать собственные роды, назначать наследников, определять семейные ценности и управлять репутацией. Доступны такие действия, как узурпация власти или изгнание членов семьи. Отдельная механика посвящена скандалам: слухи и запретные связи могут подорвать карьеру, но их также можно использовать как инструмент давления. Дополнение также включает элементы сказочной магии: сим может вытащить меч из камня, встретить любовь на балу или попросить совета у волшебного зеркала.
Дополнение Сквозь века выйдет 12 февраля и будет стоить $40.
Конвейер пашет. Так что Симс 4 ещё долго будет доильной коровой для Максиса.
Примерно 120 гигов займёт.
Так силу правды аналогов качественных ему тупо нет. Была надежда на InZOI. Она оказался скорее симулятором дизайнера встроенной рекламой китайских брендов.
+ графика сырая, мыльная и не Красочная. (inzoi)
Мда, сначала увидел посты на реддите. Там набрасывают, что не планируют покупать длс из-за того что новые владельцы ЕА живут в "плохой" стране
симс медивел вспоминается
только хотел это сказать
The Sims Medieval 2
Хреновая задумка, везде эти негры, надоели, плантаторы не доработали.