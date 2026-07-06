Maxis переработала систему уведомлений в The Sims 4, сократив спам-звонки и "бесконечные загрузки"

Студия Maxis выпустила обновление для The Sims 4, которое кардинально перерабатывает систему уведомлений в игре. Разработчики постарались решить давнюю проблему, связанную с назойливыми звонками и спамом сообщений, мешавшими игровому процессу. Ключевым изменением стало расширение функциональности кнопки «отключить звонок телефона», которая теперь гарантированно блокирует все входящие звонки без исключений .

В обновлении учтены многочисленные просьбы игроков. Например, просьбы о совете в личных делах теперь будут поступать только от друзей, а не от малознакомых симов. Фрилансеры перестанут получать звонки по неактуальным для них карьерам, а приглашения на фестивали и в гости будут приходить только от друзей. Кроме того, разработчики уменьшили частоту повторных звонков с предложением зайти в гости — теперь такой вопрос можно задать не чаще раза в две недели .

Для большего контроля над оповещениями в настройках игры появился специальный раздел «Уведомления о фестивалях», где можно выбрать, из каких миров получать приглашения . Также было отключено несколько видов конкретных надоедливых звонков, связанных с дополнениями «Веселимся вместе!» и «Путь к славе» .

Помимо изменений в системе уведомлений, патч направлен на повышение стабильности игры. В рамках борьбы с проблемой повреждения сохранений разработчики переместили файлы Scratch из папки Documents в AppData на ПК, чтобы избежать конфликтов с облачными сервисами резервного копирования. Это изменение, как сообщается, уже привело к уменьшению количества случаев «бесконечной загрузки», и в июньском обновлении аналогичные изменения были применены для пользователей Mac.