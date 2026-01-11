Maxis заявила, что её ценности не изменятся на фоне поглощения EA, а работа над "новой эволюцией" The Sims уже идёт

Творческий контроль команды The Sims, основанный на наших ценностях открытости, выбора, творчества, сообщества и игры, остался неизменным.
Специалисты Maxis, работающие над симуляторами жизни, подчеркнули, что по-прежнему привержены своим принципам, сохраняют тот же уровень творческого контроля и всё ещё сосредоточены на одиночных играх в рамках "новой эволюции" с наступлением нового года.
Публичные заявления и обещания касательно будущего, вероятно, были вызваны опасениями по поводу предстоящей сделки по приобретению EA за 55 миллиардов долларов, в результате которой Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), Silver Lake и Affinity Partners (основанная зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером) станут частными владельцами, оставив издателя с долгом в 20 миллиардов долларов.
Как ранее сообщалось IGN, несколько создателей контента для The Sims 4 покинули Creator Network от EA в ответ на эту новость, сославшись на давние опасения по поводу ценностей будущих владельцев корпорации.
Maxis написала в своём блоге:
The Sims всегда была больше, чем просто игрой. Это холст для жизни во всех её непредсказуемых формах... хаотичные моменты, маленькие радости, большие мечты, каждая личность, каждая версия вас самих. И благодаря вам The Sims выросла в нечто большее, чем мы когда-либо могли себе представить: живой мир, полный творчества, самовыражения, юмора, хаоса и душевности.
Также Maxis подчеркнула, что "основа" серии - глубокие однопользовательские симуляторы - никуда не денется.
Мы продолжим выпускать контент и обновления для The Sims 4 и стремимся улучшить игровой процесс. Одиночные игры для ПК и консолей всегда будут частью нашего будущего, и более половины нашей глобальной команды разработчиков посвятили себя The Sims 4 и следующей её части.
И, хотя мы уже узнали, что Project Rene на самом деле не является The Sims 5, команда теперь подтвердила, что это скорее игра, ориентированная на мобильные устройства, "эволюционировавшая в сторону социального многопользовательского режима".
Мультяшной доильне давно пора сдохнуть, её даже моды с лаверслаб уже не способны оживить. Будущее симсов за реалистичными симуляторами в духе инзоев. Просто корпораты от еа в очередной раз решили, что " и так купят", поэтому закрыли симс 5.
Живее всех живых, 30к+- стабильно. Конечно, им нет прикола новую делать, быстро.
Могут и обделаться с новой частью, по этому будут максимально доить.
Вроде "Project Rene" какой-то они типа делают, думаю потом будут, все переносить в "Project Rene" из 4 части. И народ будет хавать.
Так что пока они не будут спешить с чем то новым.
Да я понимаю что бесплатная стала, ну часть длс купала точно. Хоть какое-то.
До того как бесплатная стала, 20+- играли.
Вот об этом я и говорю. Зачем мучиться с новой реалистичной Симс, если можно продавать скинчики и жрать икру ведрами? Зачем терраформировать Марс, если можно выпустить ИИ тян с большими сиськами и жрать икру ведрами? Обычный подход денежных мешков.
Все верно, + сборки для дрочеров полно. Ну и как не крути, модов много.
inzoi не плохая, ну пока пустоватая игра, ну надеюсь они ее не забросят.
Лучше бы СЦЫТИ 6 нормальный сделали если Скайлайнз такая отвратная получается)) а симсы больше не нужны на гороизонте ИНЗОИ - кто о симсах теперь вспоминать станет?
У inzoi онлайн в 10 раз меньше в стиме, на консолях скорей всего на том же уровне, китайцы не смогли в маркетинг, поэтому как бы не хейтили симс, он все равно популярнее...
Да наплевать на online, игра классная и визуально и технологически, и при чём здесь вообще китайцы)) Игра корейская.
Да китайца, корейцы - какая разница, суть в том, что по итогу симс популярне, как бы его не хейтили, а inzoi даже хз что должно спасти...
лучше бы Spore обновили или новую часть сделали
Я слезу пустил, зачем напомнил.
Ну я боюсь что если сейчас, в наше время начнут новую часть SPORE делать, то это будет ужас полный.
Вот "Ремейк" я думаю ей бы не помешал.
Они не будут идти на риски и выпускать такие проекты, как Spore.
Я не уверен, что симулятор эволюции в наши дни снискал бы большого успеха.
Разработчики и издатели сейчас боятся рисковать. Да и не смог бы такой проект как Spore приносить в долгосрочной перспективе большие деньги.
интерес у публики есть, а деньги мог бы приностить так-же как оригинал споре с помощью адоннов (например был аддон на части роботов которые надо было получать покупая толи содовую толи пиво какое-то), в наших реалиях как в симсе через ДЛЦ новые части, пипл бы схавал
Да поняли поняли, что вы хотите сказать: это не игра, а симулятор реализации похотливых фантазий девчушек, которые как болезненно-зависимые пилят для неё "те самые" моды
То-есть, это девчушки делают все нюд-моды, прикидываясь мужиками?
девчушки намного более креативны, чем озабоченные мужики, но наверное есть и такие случаи как вы описываете)))))
Ну мне в моей наивности всегда казалось, что нюд-моды делают парни)
Вот он шедевр Индустрия игр, ❤❤❤
не то что ваша там фуфлоInzoi. 💩💩💩
После Inzoi будет максимум эволюция Га8на в га8но.
В сети ещё в прошлом году писали, что вот саудиты купят ЕА и надеждам игроков на новые игры по вселенной Масс Эффект кранты, саудиты не приверженцы таких жанров игр. Увы.
POV: Ты многомиллиардная компания, которая запугала разработчика анлокера DLC для своей игры угрозами настолько, что ему пришлось закрыть проект, и теперь можешь спокойно рубить ещё больше денег
Ну это они будут Арабам и зятю Трампа рассказывать)))))))