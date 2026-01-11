Maxis заявила, что её ценности не изменятся на фоне поглощения EA, а работа над "новой эволюцией" The Sims уже идёт

Творческий контроль команды The Sims, основанный на наших ценностях открытости, выбора, творчества, сообщества и игры, остался неизменным.

Специалисты Maxis, работающие над симуляторами жизни, подчеркнули, что по-прежнему привержены своим принципам, сохраняют тот же уровень творческого контроля и всё ещё сосредоточены на одиночных играх в рамках "новой эволюции" с наступлением нового года.

Публичные заявления и обещания касательно будущего, вероятно, были вызваны опасениями по поводу предстоящей сделки по приобретению EA за 55 миллиардов долларов, в результате которой Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), Silver Lake и Affinity Partners (основанная зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером) станут частными владельцами, оставив издателя с долгом в 20 миллиардов долларов.

Как ранее сообщалось IGN, несколько создателей контента для The Sims 4 покинули Creator Network от EA в ответ на эту новость, сославшись на давние опасения по поводу ценностей будущих владельцев корпорации.

Maxis написала в своём блоге:

The Sims всегда была больше, чем просто игрой. Это холст для жизни во всех её непредсказуемых формах... хаотичные моменты, маленькие радости, большие мечты, каждая личность, каждая версия вас самих. И благодаря вам The Sims выросла в нечто большее, чем мы когда-либо могли себе представить: живой мир, полный творчества, самовыражения, юмора, хаоса и душевности.

Также Maxis подчеркнула, что "основа" серии - глубокие однопользовательские симуляторы - никуда не денется.

Мы продолжим выпускать контент и обновления для The Sims 4 и стремимся улучшить игровой процесс. Одиночные игры для ПК и консолей всегда будут частью нашего будущего, и более половины нашей глобальной команды разработчиков посвятили себя The Sims 4 и следующей её части.

И, хотя мы уже узнали, что Project Rene на самом деле не является The Sims 5, команда теперь подтвердила, что это скорее игра, ориентированная на мобильные устройства, "эволюционировавшая в сторону социального многопользовательского режима".