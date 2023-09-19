Набор The Sims 4: Home Chef Hustle Stuff Pack с кухонной утварью выйдет на следующей неделе ©

На следующей неделе, 28 сентября, The Sims 4 получит первый за два с половиной года набор с различными бытовыми предметами.

Пакет Home Chef Hustle Stuff Pack, по сути, состоит из четырех компонентов: новый кухонный декор, новая одежда для приготовления пищи, новая мелкая бытовая техника, а также возможность вынести все свои кулинарные творения на улицу, чтобы продать их в продуктовом ларьке и заработать пригоршню симолеонов.

Что касается декора, вы получите прилавки, шкафы и соответствующую бытовую технику (в частности, духовку, холодильник и посудомоечную машину) — все они основаны на европейском дизайне, а новая мелкая бытовая техника представлена в виде настольного миксера и вафельницы.