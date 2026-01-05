Новое дополнение Royalty and Legacy для The Sims 4 может выйти совсем скоро

Следующее дополнение для The Sims 4 получит название Royalty and Legacy и оно может выйти раньше, чем ожидают фанаты.

Последнее дополнение The Sims 4, Adventure Awaits (Навстречу приключениям), вышло 2 октября 2025 года. В нём игроки могли отправляться в короткие поездки на отдых, заниматься увлекательными активностями на свежем воздухе и участвовать в соревнованиях, похожих на телешоу.

Кроме того, это дало игрокам множество возможностей для настройки мест отдыха и активного бизнеса, таких как отели типа "постель и завтрак", тематические лагеря и многое другое. Это было весёлое дополнение, и оно подарило игрокам несколько месяцев дополнительных развлечений, пока они изучали нововведённые функции. Однако с момента его выхода прошло уже более трёх месяцев, и игроки начали задаваться вопросом, что же их ждёт дальше.

Несколько утечек и слухов заставили игроков поверить, что команда The Sims 4 работает над дополнением, которое будет напоминать The Sims Medieval. Как оказалось, это похоже на правду, поскольку грядущее дополнение под названием Royalty and Legacy получило официальный рейтинг от Комитета по классификации игрового контента в Южной Корее. Хотя описание дополнения на официальной странице краткое, предоставленной информации достаточно, чтобы понять, о чём оно будет; согласно документу, "с 21-м дополнением для The Sims 4 игроки смогут стать дворянами и создать династию, которая просуществует долгое время".

Похоже, дополнение "Royalty and Legacy" оправдает все ожидания игроков. С ним они смогут стать членами королевской семьи, создать своё наследие и оставить след в истории. Вероятно, они будут правителями в том мире, который будет добавлен в The Sims 4 с Royalty and Legacy. Однако было бы интереснее, если бы появилась возможность примерять на себя обычные роли в средневековье, например, рыцарские. В The Sims Medieval игроки были правителями земель, но им приходилось заниматься всевозможными делами, чтобы поддерживать своё королевство на плаву.

По данным Sims Community, источника новостей о The Sims 4, слухи указывали на февральскую дату релиза дополнения. Если это так, стоит ожидать новостей примерно за месяц до выхода.