Новые комплекты The Sims 4, посвящённые бистро и приморскому стилю жизни, станут доступны 30 мая

Electronic Arts и Maxis порадовали поклонников всемирно известного симулятора жизни The Sims 4, официально представив два новых игровых комплекта. Слухи об их разработке циркулировали в сообществе игры ещё с 23 мая благодаря находкам датамайнеров, но теперь фанаты могут быть уверены — уже 30 мая Cozy Bistro и Riviera Retreat станут доступны для приобретения.
Комплект Cozy Bistro придётся по вкусу всем, кто мечтает о создании собственного очаровательного бистро — идеального места для романтического ужина при свечах или душевных посиделок в кругу близких друзей. Разработчики обещают погрузить игроков в атмосферу уюта, добавив в игру множество тематических предметов декора. Каждая деталь интерьера позволит геймерам воплотить в жизнь своё уникальное видение идеального бистро.
Riviera Retreat, в свою очередь, станет настоящей находкой для тех, кто грезит о безмятежном отдыхе в тихой гавани у лазурного моря. Этот комплект позволит игрокам создать личный райский уголок, оформленный в лучших традициях приморского стиля. Лёгкая, невесомая мебель и стильные элементы обустройства, такие как элегантная брусчатка, перенесут симов и их владельцев на живописное побережье Ривьеры.
Блин челам реально продают 3д модельки за настоящие деньги.
А что им мешает как во времена Симс 2 до закрытие сайта, Симс 3 Store который жив, сделать так что-бы игроки могли пользовательский контент публиковать, и сделать программу для этого а модерация проверяла моды на вирусы и прочее я про Разработчиков Sims 4, а также простите почему нельзя игрокам дать свободную палитру как в Симс 3, а также сделать так что бы готовка еды не стоила денег а сделать так что бы симы могли сходить за продуктами, появление воров.
Если ты хоть раз покупал игру, то поздравляю, тебе тоже продали 3D модельки. Лохом себя обзовёшь?
Твое сравнение ничтожная, зачем читать книги если я могу читать твои комментарии, ведь там и там БУКВЫ.
Полную цену Симс 4 со всеми допами видел?