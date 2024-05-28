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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.6 9 347 оценок

Новые комплекты The Sims 4, посвящённые бистро и приморскому стилю жизни, станут доступны 30 мая

Lunersun
Новости

Electronic Arts и Maxis порадовали поклонников всемирно известного симулятора жизни The Sims 4, официально представив два новых игровых комплекта. Слухи об их разработке циркулировали в сообществе игры ещё с 23 мая благодаря находкам датамайнеров, но теперь фанаты могут быть уверены — уже 30 мая Cozy Bistro и Riviera Retreat станут доступны для приобретения.

Комплект Cozy Bistro придётся по вкусу всем, кто мечтает о создании собственного очаровательного бистро — идеального места для романтического ужина при свечах или душевных посиделок в кругу близких друзей. Разработчики обещают погрузить игроков в атмосферу уюта, добавив в игру множество тематических предметов декора. Каждая деталь интерьера позволит геймерам воплотить в жизнь своё уникальное видение идеального бистро.

Riviera Retreat, в свою очередь, станет настоящей находкой для тех, кто грезит о безмятежном отдыхе в тихой гавани у лазурного моря. Этот комплект позволит игрокам создать личный райский уголок, оформленный в лучших традициях приморского стиля. Лёгкая, невесомая мебель и стильные элементы обустройства, такие как элегантная брусчатка, перенесут симов и их владельцев на живописное побережье Ривьеры.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Блин челам реально продают 3д модельки за настоящие деньги.

4
Дилюк МегаменИксовый

А что им мешает как во времена Симс 2 до закрытие сайта, Симс 3 Store который жив, сделать так что-бы игроки могли пользовательский контент публиковать, и сделать программу для этого а модерация проверяла моды на вирусы и прочее я про Разработчиков Sims 4, а также простите почему нельзя игрокам дать свободную палитру как в Симс 3, а также сделать так что бы готовка еды не стоила денег а сделать так что бы симы могли сходить за продуктами, появление воров.

0
JustA_NiceGuy

Если ты хоть раз покупал игру, то поздравляю, тебе тоже продали 3D модельки. Лохом себя обзовёшь?

0
Real Slim Shady JustA_NiceGuy

Твое сравнение ничтожная, зачем читать книги если я могу читать твои комментарии, ведь там и там БУКВЫ.

0
Eclair_93 JustA_NiceGuy

Полную цену Симс 4 со всеми допами видел?

0