Новые возможности для The Sims 4 в первом трейлере дополнения For Rent

После того как в последнем дополнении в игру наконец-то добавили лошадей, The Sims 4 идет в совершенно ином направлении в плане нового контента. Предстоящее дополнение позволит вашим симам стать магнатами в сфере недвижимости, управляя арендными объектами с высокой плотностью застройки.

Расширение добавляет новый район под названием Томаранг - яркое сообщество, вдохновленное культурой Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что расширение имеет много общего с пакетом City Living, в нем есть одно существенное отличие: в For Rent вы сможете строить собственные многоквартирные дома с нуля, не ограничиваясь готовыми планами квартир в игре. Игроки смогут строить многоквартирные дома не только в Томаранге, но и в любом из миров игры, пригодных для строительства.

Расширение добавляет множество событий, связанных с жизнью сообщества: от посиделок и вечеринок у бассейна до новой социальной зоны в виде ночного рынка. Как и в других расширениях, вы можете ожидать появления множества новых предметов, одежды и даже блюд и напитков в стиле Юго-Восточной Азии.

The Sims 4 также позволит предприимчивым симам стать владельцами недвижимости и получать доход, сдавая свое жилье в аренду другим симам. Владельцы недвижимости могут жить в одном доме с арендаторами или за его пределами, но при этом им придется постоянно проводить инспекции и необходимые ремонтные работы, чтобы избежать бунта арендаторов. Некоторые из функций расширения выглядят слишком реальными для тех, кто в настоящее время снимает жилье, - симы-арендаторы будут жить под угрозой нашествия насекомых и потенциально смертельного воздействия плесени.

Пакет расширений появится в продаже 7 декабря на всех платформах.