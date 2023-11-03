Новые возможности для The Sims 4 в первом трейлере дополнения For Rent

После того как в последнем дополнении в игру наконец-то добавили лошадей, The Sims 4 идет в совершенно ином направлении в плане нового контента. Предстоящее дополнение позволит вашим симам стать магнатами в сфере недвижимости, управляя арендными объектами с высокой плотностью застройки.
Расширение добавляет новый район под названием Томаранг - яркое сообщество, вдохновленное культурой Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что расширение имеет много общего с пакетом City Living, в нем есть одно существенное отличие: в For Rent вы сможете строить собственные многоквартирные дома с нуля, не ограничиваясь готовыми планами квартир в игре. Игроки смогут строить многоквартирные дома не только в Томаранге, но и в любом из миров игры, пригодных для строительства.
Расширение добавляет множество событий, связанных с жизнью сообщества: от посиделок и вечеринок у бассейна до новой социальной зоны в виде ночного рынка. Как и в других расширениях, вы можете ожидать появления множества новых предметов, одежды и даже блюд и напитков в стиле Юго-Восточной Азии.
The Sims 4 также позволит предприимчивым симам стать владельцами недвижимости и получать доход, сдавая свое жилье в аренду другим симам. Владельцы недвижимости могут жить в одном доме с арендаторами или за его пределами, но при этом им придется постоянно проводить инспекции и необходимые ремонтные работы, чтобы избежать бунта арендаторов. Некоторые из функций расширения выглядят слишком реальными для тех, кто в настоящее время снимает жилье, - симы-арендаторы будут жить под угрозой нашествия насекомых и потенциально смертельного воздействия плесени.
Пакет расширений появится в продаже 7 декабря на всех платформах.
Напишите когда будет на торрентах. Очень жду.
зачем торрент если есть ZloEmu? Там иной раз дополнения выходят раньше официального запуска, плюс патчи. И не нужно качать установщик, просто скачиваешь игру.
нифига себе системка, не думал что такое возможно, но хотел)
спасибо за инфу)
Кстати, мне интересно... Как будет вычисляться цена аренды? Не удивлюсь, если самым выгодным вариантом будет комната 2х3 с кроватью за 15.000$.
да толку от всей этой шляпы если оптимизации нет а длц всё больше и больше
Игра вышла в .2014г это что у тебя за "кофеварка" что с Sims проблемы?
Ну оптимизации всё равно нет.
Потому что лаги есть, а графона нет.
2660v3 с 64 гб озу и 5700 xt,сама игра кстати на ssd,нормальная "кофеварка",да?)
Я имел ввиду то что по сути у игры та же проблема что и у третьей части,она слишком перегружена контентом и сам движок не вывозит,лаги в основном идут короткое время но когда ты хочешь стабильной картинки это давит так сказать,а если на неё моды накинуть то вообще полный швах оформится,это даже с учётом того что в ней нету открытого мира как в третьей,и вместо того чтобы наконец-то отладить движок разрабы лишь ещё больше генерят косметики
Можешь кстати сам погуглить,у людей с 2080 и 3060 и 3080 игра так же фризит,скажешь у них тоже "кофеварки"?
Сам я не играю в подобные игры, а вот жена играет на ноуте в эти Sims и никаких проблем я не наблюдаю. GeForce RTX 3050 для ноутбуков (4 Гб) всего хватает. Может не засирать её модами?
Когда уже dlc с твичбичвебкамэскорт агенством?
для этого есть мод!
Надеюсь можно будет потом заселять своих симов, а не рандомных)
а почему нельзя?
оооо DLC Испания, окупас все дела ахахахахах
Я только в 3 играю, не могу после 3 играть в симс без открытого мира.
может оно и к лучшему
да, все-таки симс 3 лучше будет в плане открытого мира, но в симс 4 даже без модов больше возможностей
Не совсем понятно, где тут функции магната показаны. И атрибуты тоже где: шикарный офис, лимузин. Всего три этажа. В других городах небоскребы.