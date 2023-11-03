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The Sims 4 01.09.2014
8.4 6 217 оценок

Новые возможности для The Sims 4 в первом трейлере дополнения For Rent

butcher69
Новости

После того как в последнем дополнении в игру наконец-то добавили лошадей, The Sims 4 идет в совершенно ином направлении в плане нового контента. Предстоящее дополнение позволит вашим симам стать магнатами в сфере недвижимости, управляя арендными объектами с высокой плотностью застройки.

Расширение добавляет новый район под названием Томаранг - яркое сообщество, вдохновленное культурой Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что расширение имеет много общего с пакетом City Living, в нем есть одно существенное отличие: в For Rent вы сможете строить собственные многоквартирные дома с нуля, не ограничиваясь готовыми планами квартир в игре. Игроки смогут строить многоквартирные дома не только в Томаранге, но и в любом из миров игры, пригодных для строительства.

Расширение добавляет множество событий, связанных с жизнью сообщества: от посиделок и вечеринок у бассейна до новой социальной зоны в виде ночного рынка. Как и в других расширениях, вы можете ожидать появления множества новых предметов, одежды и даже блюд и напитков в стиле Юго-Восточной Азии.

The Sims 4 также позволит предприимчивым симам стать владельцами недвижимости и получать доход, сдавая свое жилье в аренду другим симам. Владельцы недвижимости могут жить в одном доме с арендаторами или за его пределами, но при этом им придется постоянно проводить инспекции и необходимые ремонтные работы, чтобы избежать бунта арендаторов. Некоторые из функций расширения выглядят слишком реальными для тех, кто в настоящее время снимает жилье, - симы-арендаторы будут жить под угрозой нашествия насекомых и потенциально смертельного воздействия плесени.

Пакет расширений появится в продаже 7 декабря на всех платформах.

29
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Soulless24

Напишите когда будет на торрентах. Очень жду.

4
Elewaar

зачем торрент если есть ZloEmu? Там иной раз дополнения выходят раньше официального запуска, плюс патчи. И не нужно качать установщик, просто скачиваешь игру.

1
AGS37 Elewaar

нифига себе системка, не думал что такое возможно, но хотел)
спасибо за инфу)

0
Soulless24

Кстати, мне интересно... Как будет вычисляться цена аренды? Не удивлюсь, если самым выгодным вариантом будет комната 2х3 с кроватью за 15.000$.

4
Василий Донсков

да толку от всей этой шляпы если оптимизации нет а длц всё больше и больше

-7
Tron1k Василий Донсков

Игра вышла в .2014г это что у тебя за "кофеварка" что с Sims проблемы?

4
Soulless24 Tron1k

Ну оптимизации всё равно нет.
Потому что лаги есть, а графона нет.

5
Василий Донсков Tron1k

2660v3 с 64 гб озу и 5700 xt,сама игра кстати на ssd,нормальная "кофеварка",да?)
Я имел ввиду то что по сути у игры та же проблема что и у третьей части,она слишком перегружена контентом и сам движок не вывозит,лаги в основном идут короткое время но когда ты хочешь стабильной картинки это давит так сказать,а если на неё моды накинуть то вообще полный швах оформится,это даже с учётом того что в ней нету открытого мира как в третьей,и вместо того чтобы наконец-то отладить движок разрабы лишь ещё больше генерят косметики
Можешь кстати сам погуглить,у людей с 2080 и 3060 и 3080 игра так же фризит,скажешь у них тоже "кофеварки"?

3
Tron1k Василий Донсков

Сам я не играю в подобные игры, а вот жена играет на ноуте в эти Sims и никаких проблем я не наблюдаю. GeForce RTX 3050 для ноутбуков (4 Гб) всего хватает. Может не засирать её модами?

0
Porsche911GT3RS

Когда уже dlc с твичбичвебкамэскорт агенством?

2
Offn

для этого есть мод!

0
GullibleCelia

Надеюсь можно будет потом заселять своих симов, а не рандомных)

2
ValSpain

а почему нельзя?

2
Augustus Pablo

оооо DLC Испания, окупас все дела ахахахахах

1
AdlerHots

Я только в 3 играю, не могу после 3 играть в симс без открытого мира.

1
GullibleCelia

может оно и к лучшему

0
YukinX

да, все-таки симс 3 лучше будет в плане открытого мира, но в симс 4 даже без модов больше возможностей

0
Беркут Слеер

Не совсем понятно, где тут функции магната показаны. И атрибуты тоже где: шикарный офис, лимузин. Всего три этажа. В других городах небоскребы.

0