Новый патч для The Sims 4 устраняет баг, из-за которого награды выдавались раньше положенного срока

Недавнее обновление The Sims 4 под номером 1.107.151.1020 (или 1.93 для консольных версий) призвано исправить ряд досадных ошибок, возникших после предыдущего апдейта. В первую очередь, разработчики из Maxis сосредоточились на улучшении поддержки DirectX 11 и устранении багов, связанных с проведением внутриигрового события «Дома лучше».
Одной из главных проблем, на которую обратили внимание создатели, стала преждевременная выдача наград в рамках события «Дома лучше». Теперь же, после установки патча, игроки смогут получать заслуженные бонусы строго в положенные сроки.
Кроме того, команда Maxis устранила критический баг, возникавший при использовании сглаживания в режиме DirectX 11. Стоит отметить, что данная функция по-прежнему находится на стадии экспериментальной разработки, однако новый патч должен сделать её работу более стабильной и безопасной для системы.
Среди прочих значимых изменений можно выделить удаление некорректной подсказки к опции «Купить» для торгового автомата «Приз в студию», корректировку условий получения черты характера «Без учения нет умения» и связанных с ней настроений, а также исправление досадной ошибки с перезагрузкой симов после взаимодействия с бассейнами.
Бюрократию починили.))