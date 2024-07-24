От инклюзивности до изогнутых бассейнов: The Sims 4 получает новое крупное обновление

Разработчики The Sims 4 выпустили масштабное бесплатное обновление, затрагивающее множество аспектов игры. От романтических отношений до строительства бассейнов — изменения коснулись практически всех сфер жизни виртуальных человечков.

Революция в отношениях

Главное место в обновлении занимают «Романтические границы». Эта новая функция позволяет игрокам тонко настраивать поведение симов в отношениях:

Теперь можно определить, будет ли персонаж ревновать к несексуальному романтическому поведению (например, флирту и комплиментам).

Появилась возможность настроить реакцию на сексуальное романтическое поведение, включая поцелуи и прикосновения.

«ВуХу» (интимные отношения в игре) теперь может быть причиной ревности — или нет, в зависимости от настроек.

Важно отметить, что эти параметры можно изменять в любой момент игры, а для существующих симов по умолчанию установлены значения «Да» для всех типов ревности.

Инклюзивность и управление отношениями

Разработчики внесли изменения в терминологию отношений, сделав её более нейтральной:

«Муж/жена» теперь обозначается как «супруг(а)»

«Жених/невеста» стали «помолвлен(а)»

«Парень/девушка» заменены на «партнёр»

Кроме того, появилась возможность скрывать ненужные отношения в Панели отношений, освобождая место для более важных связей.

Персонализация внешности

Обновление значительно расширяет возможности создания уникальных симов:

Ресницы выделены в отдельную категорию, что позволяет комбинировать их с другими элементами внешности, включая очки и пирсинг.

Добавлена кнопка «Применить ко всем нарядам», упрощающая процесс создания образов.

Появились новые причёски, в том числе дреды, созданные в партнёрстве с брендом Dark and Lovely.

Расширены возможности маникюра: добавлены французский маникюр, ногти формы «балерина» и новые цветовые палитры, включая нейтральные оттенки.

Строительство и игровой процесс

Строители получили долгожданную возможность создавать бассейны с изогнутыми краями, комбинируя их с обычными углами. Для таких бассейнов даже добавлен специальный светильник — Продолговатый настенный светильник.

В режиме жизни появились новые функции:

Категория «Отношения...» в меню взаимодействий, объединяющая действия, связанные со статусом отношений.

Опция «Безопасно для стриминга» в настройках музыки, позволяющая избежать проблем с авторскими правами при трансляции.

Новые опции в «Историях района», позволяющие симам в других семьях самостоятельно развивать дружеские и романтические отношения.

Улучшения интерфейса

Разработчики обновили панель разговора, появляющуюся в верхней части экрана. Теперь она предоставляет больше информации:

Портреты симов отображают их настроение и уровни отношений с активным симом.

Значок книги показывает чувства собеседника к вашему симу.

Это масштабное обновление уже доступно всем игрокам The Sims 4. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.