От инклюзивности до изогнутых бассейнов: The Sims 4 получает новое крупное обновление

Разработчики The Sims 4 выпустили масштабное бесплатное обновление, затрагивающее множество аспектов игры. От романтических отношений до строительства бассейнов — изменения коснулись практически всех сфер жизни виртуальных человечков.
Революция в отношениях
Главное место в обновлении занимают «Романтические границы». Эта новая функция позволяет игрокам тонко настраивать поведение симов в отношениях:
- Теперь можно определить, будет ли персонаж ревновать к несексуальному романтическому поведению (например, флирту и комплиментам).
- Появилась возможность настроить реакцию на сексуальное романтическое поведение, включая поцелуи и прикосновения.
- «ВуХу» (интимные отношения в игре) теперь может быть причиной ревности — или нет, в зависимости от настроек.
Важно отметить, что эти параметры можно изменять в любой момент игры, а для существующих симов по умолчанию установлены значения «Да» для всех типов ревности.
Инклюзивность и управление отношениями
Разработчики внесли изменения в терминологию отношений, сделав её более нейтральной:
- «Муж/жена» теперь обозначается как «супруг(а)»
- «Жених/невеста» стали «помолвлен(а)»
- «Парень/девушка» заменены на «партнёр»
Кроме того, появилась возможность скрывать ненужные отношения в Панели отношений, освобождая место для более важных связей.
Персонализация внешности
Обновление значительно расширяет возможности создания уникальных симов:
- Ресницы выделены в отдельную категорию, что позволяет комбинировать их с другими элементами внешности, включая очки и пирсинг.
- Добавлена кнопка «Применить ко всем нарядам», упрощающая процесс создания образов.
- Появились новые причёски, в том числе дреды, созданные в партнёрстве с брендом Dark and Lovely.
- Расширены возможности маникюра: добавлены французский маникюр, ногти формы «балерина» и новые цветовые палитры, включая нейтральные оттенки.
Строительство и игровой процесс
Строители получили долгожданную возможность создавать бассейны с изогнутыми краями, комбинируя их с обычными углами. Для таких бассейнов даже добавлен специальный светильник — Продолговатый настенный светильник.
В режиме жизни появились новые функции:
- Категория «Отношения...» в меню взаимодействий, объединяющая действия, связанные со статусом отношений.
- Опция «Безопасно для стриминга» в настройках музыки, позволяющая избежать проблем с авторскими правами при трансляции.
- Новые опции в «Историях района», позволяющие симам в других семьях самостоятельно развивать дружеские и романтические отношения.
Улучшения интерфейса
Разработчики обновили панель разговора, появляющуюся в верхней части экрана. Теперь она предоставляет больше информации:
- Портреты симов отображают их настроение и уровни отношений с активным симом.
- Значок книги показывает чувства собеседника к вашему симу.
Это масштабное обновление уже доступно всем игрокам The Sims 4. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.