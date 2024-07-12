Первый взгляд на геймплей "Стрел Купидона" - нового дополнения для The Sims 4

Студия Maxis представила геймплейный трейлер дополнения «Стрелы Купидона», демонстрирующий грядущие изменения в жизни виртуальных персонажей.
Это расширение, как следует из названия, посвящено любовным перипетиям симов. Дополнение позволит игрокам глубже погрузиться в романтические отношения персонажей, помогая им искать идеальные пары. Для этого создатели игры подготовили ряд нововведений.
Во-первых, в игре появится специальная локация, предназначенная для свиданий. Здесь влюблённые симы смогут не только общаться, но и заниматься совместными активностями: играть в игры, устраивать пикники или нежиться в объятиях друг друга.
Во-вторых, виртуальный мир The Sims 4 обогатится аналогом популярного приложения для знакомств. С его помощью персонажи получат возможность находить потенциальных партнёров, чьи интересы совпадают с их собственными.
Кроме того, разработчики решили добавить в игру элемент многогранности любовных отношений. Теперь симы смогут вступать в романтическую связь с несколькими партнёрами одновременно. Чтобы сделать любовные истории более реалистичными, создатели ввели настройки ревности. Игроки смогут выбирать, насколько сильно их симы ревнуют и что вызывает у них это чувство.
Наконец, «Стрелы Купидона» представят игрокам новый навык — романтику. По мере его развития персонажи будут осваивать дополнительные приемы флирта и соблазнения, что позволит создавать более разнообразные любовные истории.
Дополнение готовится к выходу 25 июля 2024 года.
Офигеть,они еще до сих пор клепают туда допы.
Я думал в этой игре остались только архитекторы да строители, а ну и дизайнеры
И не перестанут, планируется ещё минимум восемь штук, как небольших, так и крупных.
Прикольно
Не дурно. Анимация правда все еще либо стебная либо страдает не проработанностью. Печально что так и не смогли пока что альтернативу симсам сделать адекватную. Последняя такая альтернатива как понимаю так не и дожила до рождения. А было так все безоблычно.